Memphis Grizzlies a gagné à domicile contre Filets de Brooklyn 115-110 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Les Cavaliers de Cleveland par 90-94. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Philadelphie 76ers par 122-109. Avec ce résultat, Memphis Grizzlies est à la quatorzième place et a accumulé 3 victoires en neuf matchs joués jusqu’à présent, tandis que Filets de Brooklyn reste en huitième position avec cinq victoires en 10 matchs joués.

Au premier quart-temps, il y a eu des alternances dans la lumière, en fait, les locaux ont réalisé un partiel 12-2 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe locale ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 40-28. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les sections locales ont augmenté leur différence et ont élargi l’écart à un maximum de 22 points (56-34) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-19. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 62 à 47 points avant la pause.

Le troisième quart a également connu des alternances sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par se distancer et conclue avec un résultat partiel 30-39 (et un 92-86 au total). Enfin, le dernier quart a de nouveau présenté les deux prétendants, avec des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un score partiel de 23-24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 115-110 en faveur des locaux.

Pendant le match, les performances de Brandon Clarke et Ruisseaux Dillon, qui avait 21 points, cinq passes et huit rebonds et 24 points et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Caris Levert et Prince Taureau pour ses actions dans le jeu, avec 43 points, six passes et cinq rebonds et 16 points et quatre rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Memphis Grizzlies sera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Pour sa part, le prochain adversaire de Filets de Brooklyn être Tonnerre d’Oklahoma City, avec lequel il fera face dans le Centre Barclays.