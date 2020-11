Un moment de la performance du groupe musical “” Hombres G “” lors d’un concert au WiZink Center de Madrid. . / JuanJo Martin / Archives

Madrid, 28 nov . .- Humour irrévérencieux, romantisme et fraîcheur ont été les clés du succès de Hombres G et de l’énorme phénomène de fans qu’ils ont déclenché au milieu des années 1980 en Espagne et en Amérique latine, mais aussi au mépris d’un critique -éminemment masculin- auquel le temps ne s’est pas avéré juste.

David Summers et sa famille parlent de tout cela et bien plus encore dans “Nous n’avons jamais été les beaux gens du quartier”, une nouvelle biographie qu’ils viennent de publier dans laquelle ils revoient leurs 37 ans d’expérience, avec plus de 20 millions d’albums vendus, de leurs débuts en tant que groupe punk jusqu’à leur dernière tournée de “Resurrection”, interrompue par covid-19.

Dans une scène musicale marquée par l’expérimentation de la Madrid Movida, la plus grande transgression de Hombres G a été de faire cavalier seul, d’essayer d’être fidèle à lui-même et de s’amuser, sans craindre d’alterner chansons au rythme ska et paroles délirantes ou politiquement incorrectes. avec des ballades romantiques torse nu.

Ces dernières années, ils ont reçu des récompenses sous forme de prix tels que le Grammy honorifique et une médaille d’or du mérite des beaux-arts et la joie de vérifier qu’ils continuent de remplir les auditoriums, alors qu’ils préparent déjà ce qui sera leur prochain album.

Voici quelques-uns des moments clés et des anecdotes qu’ils évoquent dans le livre édité par Plaza & Janés et écrit par le journaliste Javier León Herrera.

LES DÉCHETS: QUAND ILS VOULAIENT ÊTRE COMME LES PISTOLETS SEXUELS

Le punk a joué un rôle clé dans la formation de Hombres G avec sa philosophie de «simplifier, à votre façon». David Summers, qui jouait de la clarinette à l’époque, a changé de cap après avoir vu le film “The Great Rock and Roll Swindle” (1980) sur les Sex Pistols.

Avec son ami d’enfance Javi Molina (batterie) et un punk nommé Pepe, ils formèrent le groupe Los Residuos, qui fut bientôt rejoint par Dani Mezquita (guitare). Ils ont joué pour la première fois dans le Collège des Industriels du Complutense avec l’Alaska et les Pegamoids. Dans le livre, ils se souviennent plus de ces performances pour les crachats à gauche et à droite et l’émeute totale que pour la musique.

ENREGISTREMENT: UNE LECTURE DE ‘LOVE SOUP’

Un jour, ils ont découvert que dans le programme “Aplauso” de la chaîne publique TVE, ils cherchaient des musiciens pour enregistrer un “playback” d’une performance de Carmen et Antonio, les enfants de Rocío Dúrcal. Ils ont payé 5 000 pesetas.

Là, ils se sont présentés et c’est ainsi qu’ils ont rencontré l’homme qui finirait par être le quatrième membre de Hombres G, le guitariste soliste Rafa Gutiérrez. La vidéo de la performance, avec les profils reconnaissables de certains d’entre eux en arrière-plan, peut être vue sur YouTube.

L’EMPREINTE DU CINÉMA: DU JOLI REDFORD AUX G MEN

Les quatre membres du groupe étaient passionnés par la musique. Ils ont écouté des Sex Pistols aux Beatles, de Squeeze et Police à Jackson Browne et Carole King, de Bruce Springsteen à Deep Purple ou Pink Floyd, en passant par la musique orchestrale de Benny Goodman ou Glenn Miller.

Summers était aussi un cinéphile par héritage paternel et cette empreinte se reflétait dans son nom. Ils ont d’abord joué Los Bonitos Redford, mais personne n’était convaincu et le truc des G-Men est né à cause du film de James Cagney “G-Men” (1935).

“VENEZIA” ET LES PREMIERS CONCERTS ROCK-OLA

Pour leur premier single, sorti en 1983, le pari du groupe était une chanson intitulée “Miracle in the Congo”. Deux jours avant d’entrer en studio, Summers en composa un autre pour la face B sans trop de prétention. Son nom était “Venezia”, ​​inspiré d’un film de James Bond, et il a été aidé avec les paroles par une petite amie à moitié italienne qu’il avait à l’époque. Le reste appartient à l’histoire.

Seulement quatre ans plus tard, sortait le film partiellement autobiographique “Sufre Mamón” (1987), où Marta Madruga, déjà la vraie partenaire de David Summers, jouait la petite amie du chanteur, celle qui “est partie avec un enfant. chic “et a enflammé la haine de l’Espagne à moitié adolescente.

Mais la véritable protagoniste de cet épisode s’appelait Immaculée et elle était le premier amour de David Summers à 16 ans. “Je devenais de plus en plus punk et elle devenait de plus en plus chic, jusqu’à ce qu’elle me quitte pour un autre pijín”, se souvient-elle dans le livre.

Avant de donner l’un de ses premiers concerts dans la légendaire salle Rock-Ola de Madrid, Summers a découvert que Macu allait être là avec son nouveau petit ami, alors il a couru à la maison et a composé la chanson pour la jouer sous son nez. «Je l’ai écrit exclusivement pour ce jour-là, tout ce que je voulais, c’était baiser le gars qui avait volé ma copine», se souvient-il.

1985, L’ANNÉE TOUT CHANGE

Après avoir frappé sans succès à la porte de toutes les multinationales, Paco Martín propose de publier son premier album sur un nouveau label, Twins, sorti le 11 mars 1985.

Dès lors, tout a commencé à aller très vite, mais le jour dont ils se souviennent comme le début du reste de leur vie était le 1er juin 1985, un concert à la Sala Astoria de Madrid auquel ils sont venus les cheveux et la gueule de bois, et où ils ont été surpris par une foule qui a chanté toutes leurs chansons. Cet été-là, ils ont fait plus de 60 concerts et en octobre, ils étaient déjà des disques d’or.

LE PHÉNOMÈNE DU VENTILATEUR

Dès le début les concerts de Hombres G étaient pour la plupart remplis d’adolescents fous qui jetaient des soutiens-gorge sur scène, quand ils ne montaient pas au point de devoir intervenir occasionnellement la police anti-émeute.

Ils les pourchassaient partout où ils allaient, ils recevaient des avalanches d’appels à toute heure. Summers leur a dédié la célèbre chanson “Attack of the Crocodile Girls”. Et si le phénomène était fort en Espagne, en Amérique latine c’était encore plus grand, on les appelait les Beatles latins.

AMÉRIQUE LATINE, ARTIFICIELLE DE LA RE-RENCONTRE AU XXIe SIÈCLE

En raison de l’usure, le groupe s’est séparé en 1993, mais pendant des années, leurs disques ont continué à être vendus, en particulier au Mexique, et en 2001 l’idée de se réunir à nouveau pour donner un concert dans ce pays a commencé à prendre de l’ampleur.

En 2002, ils sont retournés dans un studio et ont entrepris une tournée en Amérique où ils ont pu voir qu’ils remplissaient encore de grands auditoriums et accrocher des affiches «sans billets». Depuis, ils ont sorti quatre autres albums dont un cinquième à venir.

Magdalena Tsanis