Photo d’archive d’un jaguar du 5 mai 2020 au zoo de Sao Paulo, Brésil. . / Fernando Bizerra / Archives

Rio de Janeiro / Lima, 28 novembre . .- Des profondeurs humides des forêts tropicales, le jaguar mystique et silencieux, le plus grand félin d’Amérique, résiste malgré les adversités des incendies, de la déforestation et du braconnage .

Ce dimanche 29 marque la Journée internationale du jaguar, date à laquelle les organisations écologistes tournent les alarmes, préoccupées par la diminution de la population de ce félin sur le continent et notamment au Brésil, où 54% des jaguars sont concentrés. en Amérique du Sud.

La santé de ce félin imposant et furtif, également connu sous le nom de jaguareté ou otorongo dans la région, est inextricablement liée à celle d’un habitat comme l’Amazonie et c’est le même dommage qui menace ce poumon du monde qui met sa pérennité en péril. en commençant par le feu.

LA JUNGLE BRÛLE

«On estime que les récents incendies qui ont frappé le Pantanal et l’Amazonie (brésilienne) depuis le début de l’année ont tué, blessé ou déplacé des centaines de jaguars», a déclaré à . Marcelo Oliveira, analyste de la conservation au Fonds mondial pour la nature (WWF). pour son acronyme en anglais) au Brésil.

Selon le chercheur, uniquement dans la région amazonienne, environ 1000 félins de cette espèce ont été touchés ces deux dernières années par l’augmentation de la déforestation.

Entre janvier et octobre de cette année, plus de 93000 sources d’incendie ont été identifiées dans la plus grande forêt tropicale de la planète et, dans le Pantanal, on estime qu’une superficie de 4,2 millions d’hectares a été consumée par les flammes (28% de la biome).

Selon Oliveira, les incendies perturbent l’équilibre des forêts car ils affectent la végétation indigène, qui à son tour impacte les plus petits mammifères, qui sont la source de vie de l ‘«onça peinte», comme le félin est connu au Brésil.

Bien qu’une partie des incendies soit causée par la sécheresse qui a fortement commencé au Brésil à partir de mai, ils sont également encouragés par des mains criminelles, en particulier des agriculteurs qui encouragent la déforestation pour les dégager ou les transformer en pâturages pour le bétail.

DRAPEAU CONTRE LE COMMERCE ILLÉGAL

Au-delà des incendies et de la destruction des forêts tropicales, le jaguar d’Amérique du Sud est également tué par le braconnage, associé à la fois au conflit de coexistence avec les populations humaines et à la commercialisation de ses parties, notamment sa peau et ses défenses, qui Ils vont sur le marché asiatique, où on leur attribue des propriétés aphrodisiaques.

Les recherches indiquent qu’une partie du système osseux des jaguars est utilisée pour fabriquer des médicaments traditionnels.

Comme Ricardo Bulhosa, président de l’organisation non gouvernementale Pro-carnivores, l’a expliqué à Efe, le tigre étant plus contrôlé et mieux contrôlé, d’autres grands félins, comme les jaguars, sont désormais utilisés pour fabriquer ce type de médicament.

Pas par hasard, ce félin est le drapeau symbolique de la lutte contre le commerce illégal des espèces sauvages.

LA DANSE DES FIGURES

Bien qu’il ne soit pas en danger d’extinction, le jaguar est considéré comme une «espèce quasi menacée» par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Les experts estiment qu’au siècle dernier, ce carnivore a perdu environ 50% de son aire de répartition, mais il y a beaucoup de variation dans les données démographiques rapportées jusqu’à présent, car il n’y a pratiquement aucun enregistrement du félin dans la nature.

Le nombre total d’individus, selon le WWF, se situerait entre 64 000 et 170 000 dans la nature, le Brésil étant le principal centre de conservation.

Selon l’ONG Pro-carnivores, quelque 87000 jaguars y vivent, bien que les données officielles parlent d’environ 55000, dont environ 40000 vivent dans la forêt amazonienne, 13450 dans le Pantanal, 1000 dans le Cerrado, 250 dans la Caatinga et 300 dans la Mata (forêt) Atlantica.

Après le Brésil, le Pérou abrite la deuxième plus grande population de jaguars.

Dans les terres péruviennes, la taille de l’otorongo, le nom préféré de l’animal dans le pays, varie entre 40 et 90 kilos, une fourchette nettement inférieure à celle des espèces qui habitent le Brésil, qui peut atteindre 150 kilos.

Cela a été expliqué à Efe par le chercheur en écologie animale Alfonso Zúñiga, qui a expliqué que ce phénomène est dû aux caractéristiques du territoire. “Notre Amazonie (péruvienne) est fermée, dense, et par conséquent, ils doivent être des animaux plus petits pour pouvoir se déplacer sur le terrain”, a-t-il déclaré.

“AMBIGUO” DANS LES CULTURES AUTOCHTONES

Ce grand prédateur était doté de capacités protectrices et considéré comme un symbole de pouvoir dans les contextes mésoaméricains anciens, dont les représentations sous forme de récipients en céramique, par exemple, sont conservées.

«Dans les Andes, en particulier, le peuple Mochica considérait le félin comme un symbole de pouvoir» et la «culture Chavín, pour sa part, considérait également le félin comme un animal sacré», a déclaré Fabiola La Rosa, responsable de la faune du WWF. .

À ce jour, cependant, “il n’y a aucune idée indigène chez les peuples autochtones pour défendre, protéger ou offrir des offrandes à l’animal”, a déclaré Juan Javier Rivera, docteur en anthropologie de l’Université pontificale catholique du Pérou, dans un entretien avec Efe.

Mais, comme le puma (puma concolor) chez les peuples des hauts plateaux péruviens, le jaguar continue à avoir un «caractère plutôt ambigu» dans les cultures amazoniennes.

Selon Rivera, ces félins sont “redoutés” par les peuples autochtones mais, en même temps, leur “statut ontologique est continu avec celui des hommes”, car “la distinction entre l’homme et l’animal n’est pas aussi claire dans le monde amérindien. “.

“Les jaguars ou pumas, du point de vue des communautés autochtones, ne sont pas un corps ontologiquement stable”, a insisté le médecin.

En fait, a-t-il ajouté, il y a “une sorte de fluidité” qui permet “à un homme, s’il connaît les bonnes techniques, de devenir un jaguar” et, en même temps, quand “on rencontre le félin, on ne peut jamais être sûr si il est un animal ou un homme transformé. ”

María Angélica Troncoso et Carla Samon Ros