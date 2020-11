Les graves brûlures subies au dos par le jeune détenu (Autorisation: El Sol)

Le personnel de l’Inspection générale de la sécurité de Mendoza a ouvert une enquête interne dans la police locale après qu’un donjon a pris feu et le seul jeune homme qui a été détenu a subi de graves brûlures au corps.

Suite au fait, La justice a décidé le transfert de trois policiers en service au moment de l’incident en le 22e commissariat de La Paz, alors que le détenu blessé a dû rester hospitalisé pendant une journée, selon les informations du journal El Sol et de l’agence ..

L’événement a commencé dimanche après-midi, lorsque des membres des forces de sécurité ont arrêté Leonardo David Vergelín, 32 ans, à proximité de la gare routière de La Paz. Selon le journal Uno, le jeune homme était en état d’ivresse et la police l’a arrêté pour connaître ses origines.

Selon l’action préliminaire qui a ouvert l’affaire, vers 18 heures le même dimanche, l’un des policiers en charge du garde au 22e commissariat a affirmé avoir entendu des cris provenant de la cellule. Une fois qu’il s’est approché de l’endroit, il a vu un écran de fumée et a constaté que l’endroit était en feu et que Vergelín hurlait au milieu des flammes.

Immédiatement, les policiers ont assuré d’éloigner le détenu et de l’emmener immédiatement à l’hôpital Arturo Illia de La Paz. Plus tard, il a été référé à l’hôpital Alfredo Ítalo Perrupato de San Martín et a fini par être soigné à l’hôpital Lagomaggiore de la capitale de Mendoza.

Une fois au centre de santé, les médecins ont constaté que Vergelín souffrait de brûlures graves au dos, à la poitrine, au cou et au bras gauche, Par conséquent, il a été décidé de le laisser hospitalisé pendant au moins 24 heures. Le rapport médical indiquait «une brûlure au dos et au membre supérieur gauche de type A et B, avec une séquelle de 25%».

Le procureur qui agit dans l’affaire, Mariana Cahiza, de l’unité Santa Rosa / La Paz a déclaré aux médias locaux que le jeune homme avait d’abord été retardé: «parce qu’il était ivre et, pour cette raison, dans sa première déclaration, il a dit qu’il ne savait pas ce qui s’était passé “.

Les trois soldats qui étaient en service au 22e poste de police de La Paz ont été transférés dans un autre détachement (Autorisation: El Sol)

Le procureur a indiqué que Le jeune homme est déjà rentré chez lui, où il est en plein repos et ne se souvient toujours pas comment les flammes ont commencé à l’intérieur du donjon.

Suite au fait, le parquet a exhorté l’Inspection générale de sécurité d’ouvrir une enquête au sein de la police pour analyser quelle a été l’action des trois policiers de la garde au cours de cet après-midi.

“Nous attendons les compétences des pompiers pour savoir au moins comment l’incendie a commencé», A déclaré le responsable de l’IGS dans des déclarations au média MDZ Online.

Attendu que l’avis d’expert des pompiers est disponible entre vendredi et lundi prochains. Une analyse approfondie sera également effectuée sur le corps du jeune homme blessé pour tenter de déterminer s’il est seulement les restes de matelas ou si un autre type de matériau peut être détecté.

De son côté, une sœur du détenu a viralisé des messages WhatsApp dans lesquels elle publiait des photos des blessures subies et dénonçait l’action de la police: «Ici je vous laisse des images de la façon dont mon frère est tout brûlé, la POLICE a fait ça à mon frère, faisons quelque chose contre les injustices qui continuent de se produire dans notre ville », a-t-il écrit.

Le jeune homme a fini par être admis à l’hôpital de Lagomaggiore

Précisément que l’écriture a été l’une des clés qui ont conduit à l’enquête IGS Depuis, jusqu’à présent, la victime de l’incendie n’a pas pu déterminer comment l’incendie a commencé.

“Nous devrons analyser s’il y a des restes d’un matelas ou d’autres éléments dans les blessures de ce jeune homme”, a déclaré Puertas.

En cas de découverte d’un autre élément, La procédure d’inspection des effets personnels effectuée par le garde de police fera l’objet d’une enquête avant d’introduire le jeune homme dans le donjon. Il tentera également de déterminer s’il y a eu un acte de violence explicite.

