En raison de la pandémie de coronavirus, un cirque, bloqué pendant dix mois dans le sud de Cordoue, où il a dû vendre des véhicules pour survivre, a fait ses débuts ce dimanche à Mendoza avec un spectacle qui se passe d’animaux et présente des artistes de tous âges sur scène, même des familles entières.

Avec plus de 60 personnes sur scène, Circo Servián a installé sa tente dans l’un des parkings de Mendoza Plaza Shopping, où il présente le spectacle «Allumez vos rêves».

Le spectacle qui a souffert de la pandémie de coronavirus alors qu’ils étaient présentés à Río Cuarto, au sud de Cordoue, où ils ont été bloqués pendant dix moisAvant de se lancer dans le voyage dans la province de Cuyo, il s’inscrit dans un style cirque moderne, sans animaux et avec une esthétique très soignée et une grande technologie lumineuse et sonore.

Aux acrobaties, aux trapézistes, aux trampolines et aux grands talents aériens, il y a des chorégraphies avec 15 danseurs sur scène, d’étonnantes «motos volantes» et un fil conducteur avec un clown comme maître de cérémonie.

Gabriel Credidio, Responsable des relations publiques et de la communication chez Circo Servián, il a déclaré à .: «Quand nous sommes arrivés à Mendoza, nous avons fait un casting, et nous avons ajouté dix artistes locaux à notre spectacle, qui ont rejoint la compagnie qui a des artistes de Colombie, Paraguay, Chili , L’Argentine et d’autres régions du monde ».

“L’entreprise compte 120 personnes, qui sont divisés en une quarantaine de véhicules, dont des camions, des fourgonnettes haut de gamme, des voitures et diverses remorques, où tous les membres de l’entreprise vivent et passent la nuit. Pendant tant de mois bloqués dans la province de Córdoba, nous avons dû vendre des véhicules pour survivre “, rappelé.

Jorge Yovanovich, est le directeur de cette organisation depuis 27 ans, il est la quatrième génération d’une famille d’origine yougoslave et c’est son grand-père qui a fondé cette société, dont le nom fait référence à l’origine serbe de son fondateur.

Le chorégraphe Flavio Mendoza a été le directeur du Cirque Servian entre 2010 et 2011L’organisation lui est très reconnaissante car il a fini de façonner un style qui s’inscrit dans ce que propose le Cirque du Soleil à l’international, qui n’est rien de plus que de «réinventer le cirque».

Il faut se rappeler que dans les derniers jours de février dernier, Ce cirque qui avait commencé la saison 2020 dans la ville de Cordoue de Santa Rosa de Calamuchita, se trouvait à Río Cuarto lorsque la pandémie de coronavirus a transformé la visite en cauchemar: sur les dix fonctions qu’ils avaient programmées, ils pouvaient à peine remplir les trois premières (plus un autre supplémentaire) et depuis le 6 mars, il est resté dans cette ville du sud de Cordoue, incapable de bouger ou de travailler, remplissant l’isolement social préventif obligatoire.

Avant que le gouvernement national ne décide de la quarantaine totale, la municipalité de Río Cuarto a suspendu les événements et les spectacles massifs pour éviter l’agglomération de personnes, conformément aux mesures prises par différents districts du pays. La tournée du cirque a été automatiquement annulée, même si à ce moment-là on ne s’attendait pas à ce qu’elle soit définitive.

Le cirque a reçu l’aide de la municipalité et de la Fondation San Plácido de San Juan pour faire face à l’entretien du personnel et des infrastructures. Pour autant, il ne suffit pas de couvrir les dépenses: «En plus des quatre repas quotidiens pour 80 personnes, il faut continuer à payer les assurances, le loyer du terrain, les services essentiels. Le coût mensuel est important, de 800 000 à un million de pesos ».

Et dans ce contexte, Ils ont décidé de mettre en vente des camions nord-américains pour faire les transferts. Ils s’en sont déjà débarrassés, une Toyota Corolla.

