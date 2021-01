LONDRES (AP) – Manchester City a déclaré être déçu dimanche que son défenseur Benjamin Mendy soit devenu le dernier joueur de Premier League à violer les règles fixées par le gouvernement britannique pour freiner la propagation du coronavirus en organisant un fête chez vous le jour de l’an.

Le manque de Mendy s’est produit au moment où la ville avait auparavant traité l’impact d’une épidémie de COVID-19 dans ses rangs qui avait provoqué le report du match de lundi contre Everton local et forcé six de ses joueurs à s’isoler. , avec le résultat positif du défenseur espagnol Èric García révélé dimanche.

Mendy a reçu à son domicile un chef cuisinier et deux amis de son partenaire, a déclaré un représentant du joueur français selon des citations du journal “The Sun”. Les autorités avaient interdit aux personnes qui ne vivent pas dans le même ménage de se réunir dans des espaces fermés dans la région du nord de l’Angleterre où vit Mendy.

“Le club est au courant d’une violation de la règle COVID-19 du Nouvel An impliquant Benjamin Mendy et du reportage ultérieur des médias à ce sujet”, a noté la ville. “Alors que des éléments de cet incident sont connus pour avoir été mal interprétés dans les rapports, et que le joueur s’est publiquement excusé pour son erreur, le club est déçu d’apprendre la violation et mènera une enquête interne.”

Dans un communiqué adressé au journal “The Sun”, le représentant de Mendy a exprimé ses regrets au nom du joueur français de 26 ans.

“Ben admet qu’il s’agit d’une violation des protocoles pour COVID-19 et est désolé pour ses actions dans cette affaire”, lit-on dans le document. “Ben a été testé pour COVID et collabore avec Manchester City à ce sujet.”

Par un tweet, Mendy avait exhorté la population à “prendre soin d’elle-même et des leurs” peu avant minuit jeudi.

Samedi, une image obtenue sur les réseaux sociaux a été publiée dans laquelle trois joueurs de Tottenham, les Argentins Erik Lamela et Giovani Lo Celso et l’Espagnol Sergio Reguilón, sont vus en train d’assister à une fête dans une maison de Londres pendant la période de Noël, en violation flagrante des règles contre la propagation du coronavirus.

Tottenham a condamné le comportement des joueurs, qui pourraient désormais faire face à des mesures disciplinaires déterminées par le club.

Un autre joueur argentin, Manuel Lanzini de West Ham, a également assisté à la même fête. L’ailier de 27 ans s’est excusé sur les réseaux sociaux pour ce qu’il a appelé sa «grave erreur», et l’équipe a annoncé qu’elle s’était occupée de l’affaire en interne.

Alors que Fulham, dont la visite à Burnley dimanche a été reportée en raison de cas de contagion au club, enquête sur des images publiées vendredi sur les réseaux sociaux montrant leur attaquant serbe Aleksandar Mitrovic et son compatriote Luka Milivojevic de Crystal Palace, rencontre avec leurs familles le 31 décembre.