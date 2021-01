Avec une augmentation de 204% de sa cotation au Nasdaq, le plus «technologique» des indices boursiers nord-américains, le Mercado Libre, La société fondée par Marcos Galperin, est devenue en 2020 la plus grande entreprise d’Amérique latine, avec une «capitalisation boursière» de 84 milliards de dollars, numéro 24 du classement mondial des entreprises ayant le plus progressé, préparé par le journal anglais Financial Times et l’une des deux seules femmes latino-américaines à avoir fait la coupe pour la liste; l’autre était le StoneCo brésilien, de paiements électroniques et fondée en 2012, dont le prix a augmenté de 134%, pour une valeur de 26 000 millions de dollars, soit un peu moins d’un tiers du Mercado Libre.

Happening d’une année mouvementée

Le classement préparé par la publication anglaise est une bonne synthèse des dramatiques épisodes sanitaires et économiques de 2020; certaines entreprises, telles que Zoom, l’application Virtual Network Conference; Peloton, un fabricant d’équipements électroniques pour faire de la gymnastique à domicile, et Moderna, l’une des sociétés pharmaceutiques qui s’est lancée dans la fabrication du vaccin contre le coronavirus, ont commencé à prospérer dès le début de la pandémie, tandis que d’autres l’ont fait comme Les banques centrales des pays les plus développés ont réagi à l’effondrement économique initial en injectant des milliards de dollars d’aide et en stimulant la reprise de la valeur des actifs.

Zoom, l’un des “phénomènes” de la pandémie

«Bon nombre des gagnants sont les bénéficiaires de la pandémie, d’autres semblent être des bulles; certains se révéleront être les deux », déclare le FT, reflétant des doutes sur le résultat final de cette étape de l’économie mondiale.

Le classement reflète également la concurrence entre les États-Unis et la Chine pour la prééminence mondiale, 36 des cent entreprises du classement sont chinoises et 30 nord-américaines. Autrement dit, les deux puissances abritent les deux tiers des 100 entreprises qui ont le plus prospéré en 2020. 15 autres entreprises sont européennes, 14 du reste de l’Asie, 3 du Canada et d’Australie et 2 d’Amérique latine. Le différend entre entreprises chinoises et américaines se situe surtout en tête du classement: elles occupent 9 des 10 premiers postes, et 19 des 20 premiers.

Le podium

La société dont le cours de l’action a le plus augmenté en pourcentage au cours de l’année écoulée était le constructeur automobile Tesla, d’après les médias. Elon Musk: son stock a augmenté d’un astronomique de 787%, pour clôturer l’année avec une valeur de marché de 669 milliards de dollars. Le deuxième du classement est Sea Group, une société basée à Singapour, dédiée à trois branches qui ont prospéré dans la pandémie: les jeux, le commerce et les paiements électroniques, qui a fait grimper son prix de 446%, pour une valeur de 102 milliards de dollars. Le podium a été complété par Zoom, dont l’action a augmenté de 413% tout au long de l’année, pour clôturer à une valeur de 96 000 millions de dollars.

Elon Musk, le roi du Nasdaq. La valeur de Tesla a augmenté de 787% en 2020, pour clôturer à 669 milliards de dollars REUTERS / Brendan McDermid / File Photo

Pour éviter de fausser les comparaisons, le FT a limité le classement des augmentations aux entreprises qui, au début de l’année, avaient une capitalisation d’au moins 10 milliards USD et a pris les données de l’indice S&P Global. Même ainsi, par cas, il s’avère que Apple n’apparaît pas dans le classement, malgré le fait qu’en 2020 sa valeur marchande a augmenté d’un énorme 950000 millions de dollars, en valeur absolue, la plus grande du monde, dépassant la deuxième entreprise dont la capitalisation brute a le plus augmenté: Amazon, qui a ajouté un peu plus de 700 000 millions USD en valeur, jusqu’à la réalisation d’une capitalisation de 1,6 billion USD. Et malgré une telle augmentation, Amazon apparaît à la dernière place du classement, car son pourcentage d’augmentation n’était «que» de 79%. La combinaison la plus impressionnante de taille et de croissance relative: près de 600 milliards de dollars supplémentaires en «valeur», après que le cours de l’action de la société ait été multiplié par près de neuf au début de l’année.

Or de Moscou

En termes absolus, la société qui a perdu le plus de valeur en 2020 était la compagnie pétrolière ExxonMobil; près de 150 000 millions de dollars, suivis de Wells Fargo, l’une des plus anciennes banques des États-Unis, de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell et de la société nord-américaine AT&T (équipement de télécommunications) et Chevron (l’une des «sœurs» d’ExxonMobil, démembrement forcé de la Standard Oil que John Rockefeller a fondée il y a près de 200 ans).

Polyus, la plus grande société minière russe, basée à Moscou mais dédiée à l’extraction de l’or et propriétaire de Sukhoi Log, une société «lourde» qui a fait et continuera probablement de très bien se comporter au milieu de tant d’incertitudes, est mégamine d’or en Sibérie, dont l’exploration l’année dernière l’a classée la plus importante du monde, au point d’expliquer à elle seule un quart des réserves d’or de la Russie.

Paiements numériques et activités bancaires

Quant au Mercado Libre, le rapport rappelle que dans une récente interview, Galperin, son fondateur, a assuré au Financial Times qu’il continuerait de croître pendant au moins 10 ans de plus, la transformation numérique de l’Amérique latine en étant encore à sa phase initiale. La place qu’occupe l’entreprise dans le classement est révélatrice: derrière Meituan, une entreprise chinoise à la capitalisation de 224 000 millions de dollars, et avant Adyen, une entreprise néerlandaise qui a clôturé 2020 «valant» 71 000 millions de dollars; tous deux sont issus du secteur des «paiements électroniques», comme Mercado Pago.

Bien que les banques n’aient pas beaucoup performé sur les ardoises boursières, l’an dernier elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,25 milliard USD uniquement en commissions

Une grande partie de ce qui arrivera aux entreprises qui ont le plus progressé en 2020 dépendra évidemment de l’efficacité des vaccins et de l’évolution de la pandémie. Tout comme les banques figurent parmi les entreprises qui ont perdu le plus de valeur marchande l’année dernière, elles ont également bénéficié d’une aubaine de commissions: pas moins de 125 000 millions de dollars pour ce seul concept, en raison de leur rôle dans la canalisation de l’hyperliquidité mondiale générée par les banques centrales. .

En fait, la principale source de revenus dans ce concept était l’émission d’obligations (souveraines et corporatives), la deuxième l’émission d’actions, la troisième son rôle dans les opérations de Fusions et Acquisitions d’entreprises et en quatrième et dernier lieu ce que Les manuels décrivent la fonction la plus classique et traditionnelle des banques, à savoir l’octroi de prêts.

