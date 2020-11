L’un des nouveaux avions Mercado Libre au Brésil

«MELI Air est arrivé au Brésil. Mercado Libre dispose désormais de sa propre flotte d’avions au Brésil “; avec son tweet écrit en portugais, Mark Galperin, le co-fondateur, PDG et président de Mercado Libre, a annoncé la nouvelle flotte de ses propres avions avec lesquels la société livrera ses expéditions au Brésil. Mercado Libre est la plus grande plate-forme de commerce électronique de la région et la plus grande entreprise d’Argentine par la valeur de ses actions à Wall Street: 61 000 millions USD.

«MELI Air» n’existe pas en tant que tel, c’est ainsi que le projet d’expansion logistique de l’entreprise a été appelé en interne. Bien qu’elle ait déjà effectué des livraisons par avion, elles seront désormais effectuées exclusivement dans ce pays et avec les navires tracés en jaune et avec la marque. “A court terme, il n’y a pas de plans similaires pour l’Argentine”, ont-ils assuré à la société. «Les défis géographiques du Brésil sont différents et nous voulons atteindre partout en 48 heures. Oui, des solutions similaires seront lancées dans d’autres pays, qui seront communiquées prochainement », ont-ils détaillé. Le Mexique serait le marché avec des avions jaunes volant dans ses cieux.

Celui du Brésil sera une flotte dédiée de quatre avions dans laquelle la société a investi une partie des 700 millions USD (4 milliards de reais) qu’elle a alloués cette année pour toute cette opération locale, avec une destination principalement dans le domaine logistique des nouveaux centres. distribution et cross-dockings (processus logistiques) et autres outils pour réduire les délais et les coûts. «Avec cela, l’entreprise réduira les délais de livraison des colis au Brésil, en plus d’augmenter la capacité de livraison pour le lendemain lors de l’achat de produits stockés dans ses centres de distribution en accomplissement de San Pablo et Bahia “Mercado Livre, comme son nom dans ce pays, a expliqué dans un communiqué.

Par ailleurs, il est détaillé que la société investit «massivement» dans son réseau logistique depuis trois ans et que, depuis 2019, elle a commencé par une stratégie d’alliances commerciales avec plusieurs compagnies aériennes. Maintenant, pour renforcer ce réseau, il ajoute quatre avions dédiés qui voleront sept jours par semaine.

L’un des navires dans un hangar de l’aéroport de São Paulo

«Nous voulons avoir la meilleure logistique au Brésil et augmenter le nombre de livraisons le lendemain de la commande. L’expansion cohérente et robuste de notre réseau logistique est décisive pour maintenir l’excellence du service et la satisfaction des consommateurs, vendeurs et acheteurs de notre plateforme », a-t-il déclaré Leandro Bassoi, Vice-président du marché maritime, branche logistique du géant de la technologie.

«En plus d’améliorer l’expérience d’achat au Brésil, nous espérons que l’initiative contribuera à accroître la reconnaissance visuelle de la marque associée aux attributs de confiance et d’efficacité logistique», a-t-il ajouté.

Logistique

“Mercado Libre met la pression sur l’industrie avec plus de centres logistiques et sa propre flotte de camions”, Diario Financiero a publié il y a quelques jours, au Chili, pour détailler la stratégie de l’entreprise dans ce pays. “La société cherche à atteindre les taux de croissance à trois chiffres qu’elle prétend voir à la fois dans les ventes et les visites sur site ces derniers mois”, ont-ils ajouté.

La note détaille la toute nouvelle start-up du premier centre de distribution local, dans la commune de Pudahuel et mesurant 9000 mètres carrés, et comment la plateforme virtuelle met la pression sur les grands acteurs chiliens de la distribution, tels que Cencosud, Falabella et Ripley.

Marcos Galperin, co-fondateur, PDG et président du Mercado Libre

L’entreprise détaille que le réseau logistique de Mercado Envíos comprend dans toute la région:

1 – Intégration locale et articulation, “intégrant plusieurs opérateurs dans chacun des 7 pays où Mercado Envíos opère dans le réseau logistique.”

2 – «Propres centres de stockage et de distribution. Nous avons déjà ouvert sept de nos propres centres sous la modalité «réalisation» dans la région (Argentine, Mexique, Brésil, Chili et Colombie) ».

3 – Flotte propre: la société a commencé à effectuer “la distribution de colis par l’intermédiaire de sociétés de transport sous contrat avec Mercado Envíos, complétant ainsi le travail de nos opérateurs logistiques externes. Nous avons une flotte terrestre en croissance constante au Brésil, au Mexique et au Chili. Nous élargissons la flotte en louant des avions qui porteront la marque Mercado Libre et qui seront exploités par des tiers exclusivement pour la société. La flotte aérienne est déjà opérationnelle au Brésil et permet d’effectuer plus de livraisons en moins de 24 heures. “

