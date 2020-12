“Merci beaucoup pour votre effort”: Claudia Sheinbaum a mis en évidence la basilique de Guadalupe et ses environs vides (Photo: ALFREDO ESTRELLA / .)

Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a rapporté via les réseaux sociaux que les mesures mises en œuvre par les autorités sanitaires de la capitale ont donné des résultats pendant la journée des célébrations au Vierge de Guadalupe.

La Basilique de Guadalupe C’est l’un des points de rencontre les plus fréquentés le 12 décembre de chaque année, lorsque toutes les célébrations pertinentes Notre-Dame de Guadalupe, convoquez des milliers de fidèles de différentes parties de la République, voire du monde.

Cependant, pour ce 2020, les autorités ont lancé divers appels aux personnes à ne pas se rendre en masse à la Basilique et au risque de contracter le virus SRAS-CoV-2 était plus faible, tout comme le nombre d’hospitalisations ou le taux de mortalité.

De plus, ils ont mis en place des opérations de protection, des routes fermées, mètre et métrobus, en plus d’activer un centre de surveillance, afin de réduire le flux de personnes souhaitant accéder aux locaux de la propriété.

Vue aérienne de la basilique de Guadalupe à Mexico, le 11 décembre 2020, au milieu de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19. – La Basilique de Guadalupe restera fermée pendant les festivités de la Virgen Morena pour éviter les foules et minimiser les risques de contagion éventuelle du COVID-19 parmi les pèlerins. (Photo par ALFREDO ESTRELLA / .)

Tout cela a payé pendant les premières heures de la célébration, car Claudia Sheinbaum a partagé quelques vidéos aériennes de la zone en question, et les rues semblent vides, y compris les installations de la basilique de Guadalupe.

«La Basilique de Guadalupe le 11 décembre 2020. Merci à tous les fidèles et à l’effort partagé pour nous garder à la maison»A écrit le président de la capitale via son Twitter officiel, en plus d’ajouter le tag: #JuntosVamosASalirAdelante.

Quelques heures plus tard, au moment de la célébration, a publié des photographies aériennes sur son profil Facebook officiel et ajouté à la légende:

«Voici à quoi ressemble la basilique de Guadalupe en ce moment. Encore une fois, merci beaucoup pour l’énorme effort et la responsabilité de tous les fidèles. Cela dépend des actions de chacun de nous que les contagions diminuent».

“Merci beaucoup pour l’effort”: Claudia Sheinbaum a mis en évidence la basilique de Guadalupe et ses environs vides (Photo: Facebook @ClaudiaSheinbaumPardo)

Parmi les mesures prises par le Secrétariat de la sécurité des citoyens de Mexico (SSC-CDMX) pour éviter les foules et les risques de contagion élevés, met en évidence un système de sécurité et de route.

Cette opération a été lancée afin de garantir l’intégrité physique et patrimoniale de ceux qui vivent et traversent le quartier, ainsi que des paroissiens qui ont pu venir au point malgré la fermeture de l’enceinte.

Pour atteindre leur objectif, les autorités ont déployé un total de 500 en uniforme, qui veillera à tout moment à ce que les pèlerins ne s’approchent pas de la zone ou prêtent attention à toutes les mesures sanitaires recommandées par les autorités épidémiologiques.

En outre, la police de la Sous-secrétaire au contrôle de la circulation Ils ont mis en place diverses réductions de trafic en fonction des besoins de mobilité des véhicules et des piétons dans le quartier.

Des routes comme Politécnico Nacional, Ticomán, Prolongación Misterios, Cantera, 5 février, San Juan de Aragón, Eduardo Molina, Circuit intérieur, Mystères, Robles et Insurgentes Norte Ils resteront fermés jusqu’au 13 décembre 2020.

Au milieu de la journée des célébrations, le lieu était sans personne après la mise en œuvre des mesures anticovid-19 (Photo: ALFREDO ESTRELLA / .)

En outre, il a été décidé que pendant les mêmes jours, les stations resteraient fermées, pour des raisons de sécurité et pour éviter les foules dans les transports publics. La Villa- Basilica sur la ligne 6 et Potrero sur la ligne 3 du Système de transport collectif du métro.

Le Metrobus, pour sa part, a signalé que pendant la Les 11 et 12 décembre les stations La Villa, Hôpital pour enfants de La Villa, Des Mystères et Délégation Gustavo A. Madero ils resteront fermés toute la journée.

