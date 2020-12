La petite fille s’appelait Dulce María, elle était voilée dimanche et ce lundi, elle a été enterrée au cimetière municipal numéro 13 Photo: (@octavio_fabela)

Une petite fille a été retrouvée morte dans une glacière le 31 août dans le quartier El Pípila, à Tijuana, en Basse-Californie, personne ne l’a jamais revendiquée ou identifiée, mais il y avait quelqu’un qui a pleuré pour elle, un groupe de femmes qui ne la connaissait pas s’est organisé pour tenir une veillée, lui acheter un cercueil, la prier et lui dire au revoir avec des animaux en peluche et des ballons.

Ils l’ont appelée Dulce María et ils lui ont obtenu une tombe pour se souvenir d’elle, grâce à son intervention, elle n’est pas allée à la fosse commune et a été enterré ce lundi au Panthéon municipal numéro 13 de Tijuana.

“Dieu nous commande de prendre soin d’eux, de ne pas leur faire de mal, et voici Dulce María. Nous lui faisons un très bel adieu qu’elle méritait peut-être dans la vie et personne ne lui a donné, aucun voisin et personne n’a rien fait pour elleDonc tu n’as pas à le faire maintenant quand ils ne sont plus avec nous, si tu ne le fais pas de ton vivant », a déclaré Yesica García Lerma, l’une des responsables de l’inhumation aux médias locaux.

Un groupe de femmes s’est organisé pour demander son corps au bureau du procureur afin de procéder à un enterrement et de ne pas aller à la fosse commune Photo: (@octavio_fabela)

Elle, avec un groupe de 30 femmes, ils ont cherché un moyen de lui donner paix et tranquillité Après avoir appris l’histoire de Dulce María, qui a été ainsi nommée car sa véritable identité est inconnue jusqu’à présent, les femmes ont décidé d’insister et de demander que le bureau du procureur général de l’État remette le corps de la fille qui aurait eu des empreintes digitales. abus sur mineur.

Tous les matins dans votre email: abonnez-vous à la newsletter d’Infobae Mexico

Son histoire a choqué la communauté et c’est pour cette raison que ce groupe de femmes a décidé de dire au revoir de cette manière afin que la petite fille puisse reposer en paix.

La découverte du corps de la jeune fille a provoqué beaucoup d’indignation et de consternation dans la population de la ville frontalière De plus, personne ne l’a jamais revendiquée ni complètement identifiée, seul un portrait parlé d’elle a été réalisé par le procureur général de l’État de Basse-Californie.

Selon les dernières informations fournies par le parquet, les parents de Dulce María ne se sont pas approchés pour clarifier ce qui était arrivé à la petite fille, mais l’enquête se poursuit.

Quelques jours après la découverte, le bureau du procureur général de l’État de Basse-Californie a partagé son portrait oral.

L’autopsie n’a enregistré aucun type de blessure, mais ses caractéristiques ont souligné que avait une paralysie cérébrale infantile (congénitale) et que la cause du décès était septicémie pulmonaire secondaire à une pneumonie.

Il souffrait de malnutrition sévère, raison pour laquelle il semblait avoir entre 3 ou 4 ansIl avait des plaies sur tout le corps, que la poursuite a liées à la maladie.

La constatation a été rapportée par les commerçants du marché «sur roues» qui est généralement installé sur ladite route.

Bien que les premiers pas pour enterrer le mineur aient été faits par des habitants d’El Pípila, c’est aujourd’hui l’Asociación Civil Sonrisas de Ángeles, dirigée par sa mère Liliana Camacho Angulo, et Ricardo Cano Castro, représentant du Front national pour la famille au Tijuana, qui dirigent la demande publique pour que le corps ne finisse pas dans la fosse commune.

PLUS SUR CE SUJET:

Horreur à Morelos: une fille prise en charge par son frère de 8 ans a été retrouvée morte alors que sa mère travaillait

Le corps d’une fille d’environ quatre ans a été retrouvé à Morelos dans un terrain vague

L’histoire tragique de Gabriel Fernández, le garçon de huit ans qui a été torturé et tué par sa propre mère et son beau-père

Ils ont arrêté les personnes présumées responsables du fémicide de Fátima

L’horreur au Mexique: en cinq ans, les féminicides d’enfants ont augmenté de 96%

Douze fémicides de mineurs qui ont secoué le Mexique

La tragédie de Fatima: chronologie de l’affaire qui marquera à jamais le Mexique

Révélation cruciale dans le cas de Fatima: Gladis Giovana connaissait la famille de la fille

Ils ont résolu le triste cas de “la fille aux chaussettes rouges”, assassinée pour ne pas lui avoir dit qu’elle voulait aller aux toilettes