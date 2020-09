Une femme voyageant de Fort Myers, en Floride, à Chicago a déclaré qu’elle avait été escortée samedi de son vol de Southwest Airline parce que son fils de 2 ans grignotait avant le décollage et ne portait pas son masque.

Jodi Degyansky, 34 ans, souhaite que les compagnies aériennes aient plus de compassion pour les parents qui ont des tout-petits qui pourraient avoir des difficultés à enfiler leurs masques pendant longtemps.

« Nous essayons de nous y habituer, mais il a 2 ans », a déclaré Degyansky.

Degyansky a déclaré qu’elle s’était envolée pour la Floride pour rendre visite à sa famille à Naples. Lors de son vol d’arrivée à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride, les agents de bord étaient beaucoup plus compréhensifs, a-t-elle déclaré.

«Sur le chemin du retour, j’ai été surpris que les agents de bord aient été beaucoup plus stricts», a déclaré Degyansky.

Jodi Degyansky et son fils ont été escortés hors d’un vol de Southwest Airlines à RSW parce que l’enfant de 2 ans ne portait pas son masque pour manger des collations, a-t-elle déclaré.

Degyansky a déclaré qu’elle avait pris l’avion avec son fils, Hayes Jarboe, et qu’il avait enlevé son masque pour manger quelques-unes des collations qui avaient été servies. À plusieurs reprises, un agent de bord lui a dit qu’il devait être masqué, mais qu’il mangeait, a-t-elle déclaré. L’avion avait déjà quitté la porte, mais est revenu pour que le personnel les escorte hors du vol. Pendant environ 15 minutes, Degyansky s’est disputée avec le personnel de la compagnie aérienne parce que son fils avait remis son masque, mais ils ne l’ont pas écoutée, a-t-elle déclaré.

Selon les directives du CDC, les enfants de 2 ans et plus devraient porter un masque sur le nez et la bouche s’il est difficile de les éloigner socialement.

«Mon tout-petit qui a littéralement eu 2 ans il y a deux semaines. … Je sais que vous devez tracer la ligne, mais soyons un peu compatissants avec les circonstances individuelles de chacun», a-t-elle déclaré.

Degyansky a déclaré qu’un agent de bord lui avait dit que les parents utilisaient des collations et des chips comme excuse pour ne pas mettre de masques sur leurs tout-petits.

Mais ce n’était pas le cas pour Degyansky, dit-elle. La mère a déclaré qu’elle soutenait le port de masques et savait comment cela pouvait arrêter la propagation du COVID-19.

«Je suis sûr que d’autres parents vivent cela», a déclaré Degyansky. « Je veux que les gens fassent leurs devoirs avant de choisir de prendre l’avion ou trouvent une compagnie aérienne plus clémente. »

Jodi Degyansky et son fils ont été escortés d’un vol de Southwest Airlines à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride à Fort Myers parce que l’enfant de 2 ans mangeait des collations et ne portait donc pas son masque, a-t-elle déclaré.

Degyansky a déclaré qu’il était humiliant que l’avion revienne à la porte d’embarquement pour qu’elle puisse être escortée. Selon elle, la compagnie aérienne a proposé de lui trouver un autre vol pour plus tard dans la journée, mais aucun n’était direct à Chicago. Le prochain vol direct a eu lieu lundi, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, elle a réservé un vol sur American Airlines, mais cela lui a coûté 600 $.

« Je sentais juste que je ne pouvais pas croire que c’était arrivé », a déclaré Degyansky. « Je me suis retrouvé brouillé – comment diable vais-je rentrer à la maison? Et si je n’avais pas les ressources pour acheter un billet de 600 $? »

Selon Degyansky, Southwest Airlines a déclaré qu’elle lui rembourserait son argent, mais pas dimanche.

Dans une déclaration à The News-Press, qui fait partie du réseau USA TODAY, Southwest Airlines a déclaré qu’elle examinait la situation pour en savoir plus sur ce qui s’était passé et qu’elle contacterait Degyansky.

Cependant, la politique de l’entreprise est qu’un client doit porter un masque et qu’il est communiqué souvent avant le vol et pendant le processus d’enregistrement.

« Si un client est incapable de porter un masque facial pour quelque raison que ce soit, Southwest regrette de ne pas pouvoir transporter l’individu. Dans ces cas, nous procéderons à un remboursement complet et espérons accueillir le client à bord à l’avenir, si la santé publique des conseils concernant les changements de couverture du visage », a déclaré Ro Hawthorne, un porte-parole de la compagnie aérienne.

