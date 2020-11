Dans le livre “Les garçons s’occupent d’autres garçons”, les adolescents racontent comment la maternité et la paternité traversent l’adolescence (Photo: Kaleidos Foundation Press)

«Avoir un enfant à 30 ou 19 ans sera toujours la même chose quand il s’agit de votre premier enfant. Je ne vois pas les choses différemment. L’âge est un nombre. Vous pouvez avoir 30 ans et être un énorme idiot ou vous pouvez avoir 30 ans et être un chabón qui sait, et avec un chabona la même chose. Ce n’est pas une question d’âge pour moi », admet-il Micaela, 17 ans.

Si certains adolescents pensent comme elle et affirment que l’âge ne change pas du tout la maternité, il y a ceux qui affirment que les mères plus âgées ont tendance à avoir une plus grande stabilité émotionnelle et un meilleur revenu rester.

«J’aurais aimé avoir mon fils en grandissant. A cause de la question d’être aisée financièrement, avec un bon travail, avec des études, quelque chose de déjà stable. Pas comme maintenant, dis-le, je suis à la dérive. C’est une bonne expérience de toute façon, mais j’aurais aimé qu’elle soit plus grande », a-t-il déclaré. Nahuel, qui était père à 18 ans.

Il y a aussi des jeunes femmes comme Sol, qui a eu son premier-né à 17 ans, qui sentent que la naissance d’un bébé a changé leur vie pour le mieux et qu’ils ont une raison de plus de lutter contre cela et d’aller de l’avant: «La maternité pour moi est la plus belle chose qui puisse m’arriver. C’est la plus belle chose, ce qui me donne envie de continuer, de travailler, d’étudier, de vivre… ça m’excite ».

Le livre “Les garçons s’occupent d’autres garçons” a été écrit par la psychologue Alejandra Menis et édité par Kaleidos (Photo: Kaleidos Foundation Press)

Si quelque chose est clair avec la diversité des témoignages recueillis par la psychologue Alejandra Menis pour son livre intitulé “Les garçons s’occupent des autres garçons “, est que les différentes positions que les adolescents adoptent à l’égard de leur maternité et de leur paternité avertissent qu’il n’est pas nécessaire de faire des généralisations à ce sujet. «Lorsque nous parlons du sujet, de nombreux stigmates et préjugés ont tendance à circuler mais lorsque nous entrons en contact avec leur parole, ils sont rapidement démolis», a déclaré l’auteur à Infobae, qui encourage les adultes à accompagner leurs enfants adolescents car, bien qu’ayant été parents, ils sont aussi des garçons.

Le cas qui a le plus ému Mme Menis a été celui d’un jeune homme, qui a surpris tous ses amis par la responsabilité qui pesait sur sa paternité. «Sa fille a changé sa vie et grâce à elle aujourd’hui, il marche dans la rue et non dans une prison. Cela illustre la fausse polarité qui se pose dans ces scénarios selon laquelle un enfant peut sauver ou ruiner votre vie », a déclaré le professionnel.

Un autre des problèmes qui l’a le plus touché a été la solitude dans laquelle beaucoup de ces jeunes sont impliqués dans l’arrivée de leurs enfants. “Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient plus partager les espaces habituels qu’ils fréquentaient auparavant. Que ce soit dans le quartier avec ses amis; à l’école, car souvent le système éducatif peut être l’expulsion; au travail; et au sein de leur propre famille, qui partent du principe que parce qu’ils ont déjà un enfant, ils sont des adultes ».

Pour certains jeunes, la paternité leur a sauvé la vie (Photo: Kaleidos Foundation Press)

Pour Menis, cette dernière est une erreur car avoir un enfant à 14 ou 17 ans ne transforme pas l’adolescent en adulte. «Ce bilan de solitude nous donne un point intéressant du monde adulte pour être un réseau et un soutien pour eux et les aider à traverser cette nouvelle étape de leur vie mais sans perdre leurs espaces vitaux à l’adolescence comme avoir un projet, travailler, étudier, avoir des amis, continuer à rêver et construire un avenir », a souligné le psychologue.

Compter sur les autres pour les soutenir et prendre soin d’eux, alors qu’ils s’occupent et retiennent leurs enfants, c’est souvent ce qui favorise que ce lien se développe dans un cadre de santé et n’entraîne pas un renoncement forcé et anticipé à leur condition d’adolescent. “Quelqu’un qui croit aussi que malgré son âge ou toutes les variables en jeu, il peut être un bon père et une bonne mère pour ses enfants », Répète Menis.

De même que la maternité et la paternité adulte ont toujours été perçues naturellement, malgré l’aggravation de la société, les adolescents sont encore perçus avec méfiance. «En tant qu’adultes, nous devons repenser si nous faisons partie d’un groupe qui les accompagne ou qui préjuge et prend de la distance. Certains problèmes à dénouer, c’est que parce que les adolescents ne seront pas à la hauteur de la tâche parentale, qu’ils ne sont pas compromis, qu’ils sont immatures ou que les adolescents sont perturbateurs », a déclaré Menis comme un moyen de bannir les préjugés qui soutiennent que Si vous êtes déjà maman ou papa, vous devez le réparer seul ou seul.

Les témoignages dans le livre invitent à la réflexion des adultes (Photo: Kaleidos Foundation Press)

Dans son nouveau livre, l’auteur aborde comment ces jeunes passent leur adolescence, à quoi ressemble leur enfance, leurs amitiés, leur configuration familiale, s’ils vont à l’école, qu’ils travaillent, qu’ils vivent ou non des situations de privation, qu’ils soient ou non en couple, comment ils sont liés au système de santé, à leurs situations émotionnelles et à leurs ressources face à l’adversité.

Et en analysant toutes les réponses, il a trouvé d’innombrables variables de différenciation autour de la façon dont ils reçoivent les nouvelles, comment ils les socialisent, quelles options ils envisagent à cet égard, comment ils vivent la naissance du bébé, les particularités du lien avec lui et quel réseau de soutien ils ont.

«Il existe une infinité de combinaisons possibles et Il n’existe pas de moyens normalisés pour parvenir à une compatibilité entre les devoirs et obligations d’un père ou d’une mère et les souhaits et aspirations des garçons et des filles à l’adolescence. Il faudra être à l’écoute des jeunes pour que les jeunes trouvent cet équilibre », a souligné Menis. Et c’est précisément ce qu’il a essayé de faire dans son nouveau livre d’Editorial Kaleidos.

J’ai continué à lire:

Le Gouvernement a approuvé une << feuille de route >> pour lutter contre la grossesse chez les adolescentes et son éventuelle interruption

Chaque jour, 300 adolescents de moins de 19 ans deviennent mères en Argentine

Il y a un an, il s’est retrouvé sans travail, séparé et est allé vivre dans la rue à l’insu de sa famille. Au milieu de la pandémie, il a passé six mois à l’air libre, jusqu’à il y a une semaine, il a réussi à collecter des fonds pour louer une chambre à Once. «Maintenant, j’ai un lit et une salle de bain, mais j’ai besoin de travailler», a-t-il déclaré à Infobae

Il y a un an, il s’est retrouvé sans travail, séparé et est allé vivre dans la rue à l’insu de sa famille. Au milieu de la pandémie, il a passé six mois à l’air libre, jusqu’à il y a une semaine, il a réussi à collecter des fonds pour louer une chambre à Once. «Maintenant, j’ai un lit et une salle de bain, mais j’ai besoin de travailler», a-t-il déclaré à Infobae

PLUS DE NOUVELLES