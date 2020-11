La police disperse les manifestants qui marchent vers le palais du gouvernement et le palais législatif à Lima (Pérou). . / Marlos Flores / Archives

Lima, 14 novembre . .- Le président du Pérou, Manuel Merino, a défendu la “constitutionnalité” de son gouvernement de transition et a déclaré que dans tous les cas, il attendra “respectueusement” la résolution de la Cour constitutionnelle (TC), prévue pour la prochaine Mercredi, sur la légitimité de celui-ci.

Merino, dans sa première déclaration publique depuis son arrivée au pouvoir mardi dernier, a déclaré que son accession à la présidence de la République était une question “strictement constitutionnelle”, définie par les votes de 105 des 130 parlementaires, et que “l’échantillon c’est la composition du cabinet à large assise “qui a prêté serment jeudi.

Le législateur de l’Action populaire a succédé à Martín Vizcarra, qui a été limogé par le Congrès pour «incapacité morale» à la suite d’une enquête sur des allégations de corruption alors qu’il était gouverneur régional de Moquegua (2011-2014).

Cependant, son entrée dans l’exécutif a généré des protestations massives dans le pays en rejetant le licenciement de Vizcarra, qui jouissait de la popularité, le déséquilibre des pouvoirs pour continuer à exercer sa fonction parlementaire, et les politiques et les intérêts privés qui sont derrière. poste vacant.

ATTENTES CONSTITUTIONNELLES

Merino a déclaré qu’en tant que chef du Congrès, il n’avait même pas utilisé son vote dans le débat sur la destitution de Vizcarra, et que maintenant “respectueusement, nous devons attendre les résultats des actes juridiques qui sont en cours” sur la légitimité du processus, pour Par la revendication de compétence présentée par l’exécutif précédent devant le TC.

Il a également affirmé que le gouvernement qu’il dirige “n’obéit pas à une ligne politique particulière” et que “tous les membres du cabinet savent que l’objectif principal est de faire avancer le Pérou” dans les mois restants pour les élections du 11 avril. 2021 et le transfert de commandement en juillet prochain.

Malgré cette déclaration, le nouveau Premier ministre Ántero Flores-Aráoz et ses ministres sont issus de secteurs très conservateurs et minoritaires du spectre politique péruvien.

Concernant les manifestations dans les rues menées principalement par des étudiants et des jeunes, le président a exprimé son “soutien aux jeunes” considérant qu’ils répondent à “sa propre inquiétude de ne pas avoir terminé ses études” ou d’avoir perdu son emploi en raison de la pandémie. du covid-19.

Bien que ces questions aient été et demeurent les préoccupations des jeunes Péruviens, la vérité est que dans les marches, la principale revendication, de loin, a été de se préoccuper de la situation de la démocratie dans le pays et de souligner l’illégitimité du gouvernement mérinos.

GROUPES ANARCHIQUES

Il a ajouté que “les jeunes ont besoin d’espoir” et que “l’Etat répond de manière satisfaisante”, tout en rejetant le “chaos de manière anarchique” généré, comme indiqué, par certains secteurs lors des manifestations de ces derniers jours.

“Ces groupes anarchiques qui veulent générer le chaos, nous n’allons pas le permettre”, a souligné Merino.

Les manifestations massives au Pérou ont été pour la plupart pacifiques, seulement interrompues par des incidents, toujours la nuit, et entre la police et des groupes très minoritaires de manifestants.

Le dirigeant a donné la garantie que son gouvernement agira “de manière responsable” et qu ‘”il n’y aura pas d’imposition”, en prévoyant qu’il y aura des annonces sur ses mesures en matière économique, sanitaire et sociale dans les prochains jours.

Cependant, il a reconnu que sur la question de la communication avec les citoyens, il doit corriger et être en mesure de mieux expliquer pourquoi «les événements que nous vivons ne relèvent pas du gouvernement de transition» qu’il dirige.

“L’Etat n’a pas su comment faire face à la pandémie”, a insisté Merino et assuré que les mesures qu’ils prendront au sein de l’exécutif visent à résoudre la crise sanitaire et la relance de l’économie, entre autres.

REFUS EXÉCUTIF-PARLEMENTAIRE

Pour sa part, le président du Conseil des ministres, Antero Flores-Aráoz, a rejeté en disant que le gouvernement actuel est “c’est un exécutif-parlementaire, ce n’est pas vrai, c’est un cabinet où il n’y a qu’un seul parlementaire, qui est le président de la République, qui reste parlementaire, mais aucun équilibre n’est rompu ».

“Le système constitutionnel a fonctionné, on peut l’aimer ou non”, a ajouté le chef de cabinet.

Un autre problème qui suscite l’inquiétude de la population est qu’une fraction des législateurs du parti Union pour le Pérou (UPP), qui a promu le limogeage de Vizcarra, a promu la grâce pour leur chef en prison, l’ancien coup d’État Antauro Humala, condamné à 19 ans. en prison pour le meurtre de quatre policiers en 2005.

Flores-Aráoz a déclaré que cette décision “correspond au président”, puisqu’il s’agit d’une faculté présidentielle, mais qu’il s’y oppose.

“Je comprends les raisons politiques, mais j’ai toujours maintenu une position, (mais, si cela arrive), je fais simplement un pas de côté et rien ne s’est passé”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’UPP, José Vega, a expliqué qu’il y avait un processus de rachat de châtiment, en faveur de Humala, que l’ancien président Vizcarra ne voulait pas assister et qu’ils espèrent que le nouveau gouvernement le verra.