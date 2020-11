. / EPA / CHRISTIAN MARQUARDT

Berlin, 22 novembre . .- La chancelière allemande Angela Merkel a célébré aujourd’hui l’esprit multilatéral du sommet virtuel du G20, tenu hier et aujourd’hui pratiquement en raison de la pandémie de coronavirus, tout en insistant sur l’importance de garantir l’accès mondial à un vaccin contre le covid-19.

Lors d’une conférence de presse avec le ministre des Finances Olaf Scholz, Merkel a souligné qu’une déclaration finale “vraiment très bonne et substantielle” avait été réalisée malgré les “conditions défavorables” dues à la pandémie et à “l’esprit de coopération multilatérale” qui distille, “très important en ces temps”, at-il dit.

“Nous avons vraiment contribué dans les moments difficiles au multilatéralisme et la lutte et la responsabilité mondiale face aux défis jouent un rôle important”, a-t-il déclaré.

Il a reconnu les “nuances” dans les diverses contributions, mais a noté que la déclaration était “largement acceptée à l’unanimité” et qu’il n’y avait pas de problèmes majeurs.

LA PANDÉMIE, UNE LEÇON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

Il était intéressant de voir l’importance accordée, contrairement aux sommets précédents, au thème de l’environnement, de la durabilité et de la vie en harmonie avec la nature, a-t-il souligné.

“Il y a une volonté claire d’apprendre de la pandémie que l’activité économique doit être plus durable, et c’est un changement notable dans les principaux points de débat par rapport à il y a cinq ans”, a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la pandémie est “un défi mondial auquel nous sommes tous seuls à pouvoir répondre” et a dit en ce sens qu’il soutenait la proposition du président du Conseil européen, Charles Michel, d’un accord mondial pour lutter contre la pandémie “comme une leçon tirée” de ce qui cela se vit maintenant.

Il a noté que lors du sommet la question de la justice en rapport avec la lutte contre la pandémie a été abordée et il a évoqué la plateforme COVAX, créée dans le but de garantir un approvisionnement équitable en vaccin à tous les pays.

Il a souligné que “des fonds considérables manquent encore”, mais a insisté sur le fait que le plus important est que cet instrument entame les négociations avec les fabricants de vaccins potentiels avec l’argent dont il dispose déjà, puisque l’objectif est de parvenir à un accord également pour les pays en développement. .

En ce sens, elle s’est dite “quelque peu préoccupée” par le fait que les négociations dans ce sens n’ont pas encore commencé.

Une question à laquelle une grande attention a été accordée, comme le reflète également la déclaration, est la relation entre la pandémie et les problèmes économiques, a-t-il déclaré, notant que pour la première fois depuis longtemps, il y a eu une augmentation de la pauvreté dans le monde, qui est nécessaire pour faire face.

RÉPONSE COORDONNÉE À LA PANDÉMIE POUR SORTIR DE LA CRISE

Le ministre des Finances, de son côté, s’est félicité des discussions “très fructueuses” et s’est félicité que le G20 ait mobilisé “des sommes très, très importantes” pour garantir l’emploi et l’emploi en temps de crise.

Il a parlé d’une “action coordonnée” de “grande importance pour la réponse économique à la pandémie”.

Grâce au développement de programmes d’aide conjoints et à la réaction des organisations internationales face à la crise, «il est possible que nous ne soyons pas confrontés à une situation économique difficile à long terme» et d’une «bonne issue» à la crise, a-t-il été convaincu, surtout si une distribution équitable des vaccins est réalisée.