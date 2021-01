Les images ont commencé à circuler dans l’après-midi de ce jeudi et sont choquantes. Alors que le feu brûle, une colonne de fumée tache le ciel bleu de noir. Cela s’est passé dans le parc industriel Polo 21 de González Catán (district de La Matanza) à la frontière avec Pontevedra, Merlo.

Comme il pouvait le confirmer Infobae, l’incendie aurait été déclenché par une explosion dans une usine de plastique et de produits chimiques situé sur la rue Colodrero, à quelques mètres de la route provinciale 21, à l’intérieur du poteau. Des fûts de solvant utilisés pour fabriquer la base des peintures ont commencé à brûler sur le site..

Alertés par la situation, les pompiers volontaires de La Matanza étaient présents sur les lieux pour éteindre les flammes. Cependant, en raison de l’ampleur de l’incendie, ils ont dû demander des renforts à Merlo, Morón et même San Isidro. Au total, entre 15 et 20 équipes de pompiers ont agi.

L’incendie aurait été déclenché par une explosion dans une usine de plastique et de produits chimiques située dans le parc industriel Polo 21

D’après ce qu’ils ont rapporté sur la chaîne TN, les pompiers ont agi à toute vitesse dans le but d’éviter que le feu ne se propage davantage car à une courte distance se trouve «l’usine de colle la plus connue d’Argentine» et «regorge de matières inflammables et dangereuses».

Plus tard, Daniel Bodego, Le deuxième chef des pompiers de La Matanza, a déclaré aux médias locaux que l’incendie “est déjà maîtrisé bien qu’il ne soit pas éteint”. Jusqu’à présent, aucun décès n’a été signalé. Les rues environnantes sont fermées.

Pour le moment, le feu est déjà «maîtrisé bien qu’il ne soit pas éteint».

Inauguré en mars 2016, le parc industriel Polo 21, tire son nom de l’accès sur la route provinciale 21, dans un endroit stratégique du Grand Buenos Aires, à proximité de l’accès ouest, de l’aéroport d’Ezeiza, de la capitale fédérale et de l’autoroute Perón.

