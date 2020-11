Max était enchaîné à un banc (Vidéo: Twitter @ PetsCoyoacán)

L’histoire d’un chien nommé Max a ému les utilisateurs des réseaux sociaux ces dernières heures.

Le chien est apparu dimanche 22 novembre dans un parc du sud de Mexico. Son propriétaire l’a attaché avec une chaîne à un banc et a laissé une lettre dans laquelle il expliquait pourquoi il l’avait abandonné.

«S’il vous plaît, je vous demande d’adopter ce chiot et de bien prendre soin de lui. Laisser mon chiot ici fait très mal mais j’ai pris la décision parce que mes proches l’avaient maltraité et ça me faisait toujours mal de le voir dans ces conditions “, le message a commencé. «Donc, si vous lisez ceci et que cela vous tente, acceptez-le et prenez-en bien soin. Sinon, veuillez laisser la note à sa place pour que d’autres la lisent et l’adoptent. Merci”.

Après avoir propagé l’affaire sur les réseaux sociaux, l’association Coyoacán Pets est venue au secours de Max. Le chien avait très peur, il grognait, et il n’a pas laissé les volontaires de l’organisation s’approcher de trop près. Mais ils ont peu à peu gagné sa confiance, et ont finalement réussi à détacher la chaîne et à lui mettre la laisse.

«Nous avons reçu le rapport de ce petit chien, abandonné sur un banc sur une médiane, avec une note qui demandait à être adoptée car il souffre d’abus. Nous sommes allés dès que possible pour le protéger; il avait très peur et a dû être approché avec précaution pour pouvoir l’emmener. Il grognait et avec sa queue entre ses pattes. Au final, j’ai pu le capturer et nous nous dirigeons vers la voiture », a écrit Pets Coyoacán sur Twitter.

À l’aide d’un gant anti-morsure, ils l’ont caressé doucement. Quelques heures plus tard, dimanche soir, Max était déjà calme et autorisé à être touché. De l’association, ils ont expliqué que C’est un “chiot” et vous cherchez un foyer permanent pour lui.

Max avait peur, grognait et avait la queue entre les jambes (Photo: Twitter @ PetsCoyoacán) Par la calligraphie, les utilisateurs ont souligné que la personne qui avait laissé Max dans le parc pouvait être un enfant ou un adolescent (Photo: Twitter @mascotasdifunde) Quelques heures après le sauvetage, Max s’est déjà laissé caresser (Photo: Twitter @ PetsCoyoacán)

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont déploré l’histoire des abus de Max et l’ont défendu à cause de la calligraphie de la lettre. la personne qui l’a quitté doit être un enfant ou un adolescent. Cependant, pour le moment, l’identité et l’âge du propriétaire sont inconnus.

«Impuissance que le mineur a dû ressentir (je suppose d’après la lettre) quand il a vu que ses proches l’avaient maltraité. Incroyable que nous ne respections pas le monde dans lequel nous vivons, si nous ne nous en occupons pas, il disparaîtra », a déclaré l’utilisateur Fernando de Dios @FerDeDios.

«Cela me brise le cœur, vous les gens insensibles et inhumains. Je ne peux pas imaginer la tristesse de l’enfant, de l’adolescent ou de qui que ce soit, laissant leur poilu bien-aimé. Merci de l’avoir protégé », a écrit Mariela González @ Mariela67gamel.

“Laissez-le devenir viral, pour que l’enfant découvre qu’il a aidé son chiot et vous pouvez vivre en paix même si vous savez que votre chiot va bien … et ne jamais être ce genre de parent », a déclaré Eve Ibars @EveIbars.

Grâce au réseau social, des dizaines d’utilisateurs étaient intéressés à adopter Max, qui maintenant ça s’appelle Boston. Les personnes intéressées peuvent envoyer un message direct sur le compte Twitter de @MascotaCoyoacan.

PLUS SUR CE SUJET:

“Tout le monde ici prend grand soin de lui”: le secrétaire de la Marine a adopté le chiot sauvé à Tabasco et a lancé un appel pour le nommer

Les chiens sourient et certains “exagèrent même”, selon un expert de l’UNAM

“Peut-être que le monde ne changera pas, mais cet animal le fera”: la station-service de Coahuila donne de la nourriture et de l’eau aux chiens sans abri

Le moment émouvant au cours duquel un chien Husky est sauvé d’un incendie à Mexico