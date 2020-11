Vilma Ibarra

Le gouvernement a de nouveau confronté l’Église avant l’annonce de l’envoi d’un projet de loi visant à légaliser l’avortement au Congrès en décembre et a déclaré ouvertement qu’en “Argentine, il y a un État laïc qui dicte les lois civiles”. Le Vatican doit être compris comme «une politique de santé publique».

Par un message direct du secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, La Casa Rosada a clairement indiqué qu’elle progressera rapidement avec la question de l’avortement au Congrès au-delà de la position opposée de l’Église dirigée par le papa Francisco, qui entretient de bonnes relations avec le président Alberto Fernandez.

Pour le gouvernement, la question de l’avortement va au-delà des doctrines ou des convictions personnelles. Il s’agit de “Santé publique” et a donc laissé sa différence avec le Vatican bien déclaré: «Je pense que nous sommes tous respectueux, l’Église est en Italie et en Italie il y a une législation sur l’avortement. Et cela se produit dans la grande majorité des pays européens », Ibarra a déclaré cet après-midi à la Casa Rosada à la fin d’un acte dirigé par le président pour honorer Cesar Cigliutti, l’activiste historique pour les droits des gays, bisexuels et travestis.

Alberto Fernández lors de sa visite au Pape François

Là, le président a lancé un autre message qu’il ne partage pas avec l’Église. «On n’a pas le droit de dire comment vivre et comment aimer; Nous avons tous le droit de rechercher le bonheur de la manière dont chacun de nous sent que nous pouvons le trouver. Et nous avons tous le devoir de respecter cette recherche et la décision que chacun prend individuellement pour trouver ce bonheur ».

Alberto Fernández a réitéré les éloges du fondateur en 1984 et président pendant 24 ans, jusqu’à sa mort, de la Communauté homosexuelle argentine (CHA), d’où il a promu des projets tels que la loi sur l’union civile entre personnes du même sexe, approuvée dans la ville. de Buenos Aires en 2002, en plus des campagnes et actions politiques contre la stigmatisation, la criminalisation et la pathologisation des personnes LGBTI +.

Dans ce contexte, le Secrétaire juridique et technique de la Présidence a expliqué: “Il nous semble bon que l’Église ait sa doctrine et ses valeurs. Nous ne serions pas en mesure de prendre une décision dans le domaine ecclésiastique.” Mais il a immédiatement précisé que le Gouvernement “Il représente un État laïc et nous promulguons des lois civiles.”

Alberto Fernández dans l’hommage à César Cigliutti

De cette manière, Ibarra a cristallisé la pensée qui existe depuis Alberto Fernández dans une grande partie du gouvernement et à savoir que l’État doit être présent. “Situations de santé publique graves”. En ce sens, le fonctionnaire a rappelé que en 2018, pas moins de 35 décès de femmes totalement évitables et cela avec 370000 avortements par an “Nous devons supposer que cette politique de persécution des femmes avec le Code pénal nous a conduits à l’échec” en référence ouverte à la législation actuelle qui fait de l’avortement un crime.

Au gouvernement, ils ont assuré que il n’y a pas eu et il n’y aura aucun contact avec l’Église ces jours-ci pour aborder l’épineuse question de l’avortement parce qu’ils savent qu’il y a des positions inconciliables. Un fonctionnaire en contact direct avec les évêques mis en évidence Infobae que la dernière fois que le président s’est exprimé sur la question du projet de loi sur l’avortement, c’était en décembre de l’année dernière lorsqu’il a reçu la conférence épiscopale à la Casa Rosada. A cette époque, les prélats dirigés par Monseigneur Oscar Ojea Ils ont souligné leur «surprise, malaise et inquiétude» concernant le protocole d’avortement non punissable promu par le gouvernement. De là, l’exécutif n’a plus parlé à l’Église de la question de l’avortement. Pas même avec le papa Francisco avec qui Alberto Fernández a un lien direct.

Le gouvernement respecte les personnes qui, en raison de leurs convictions ou de leur religion, n’acceptent pas l’avortement et, pour cette raison, il n’est pas exclu qu’un article protégeant la liberté de conscience des travailleurs de la santé qui ne sont pas disposés à avorter en raison de leur religion.

“Il faut être humanitaire, respectueux et attentif à chaque position mais nous sommes confrontés à un problème de santé”, Vilma Ibarra a conclu de déployer à nouveau le plan de confrontation du gouvernement avec l’Église sur cette question épineuse.

De la Conférence épiscopale argentine, ils ont expliqué à ce média qu’il n’y aura pas de nouveau message de l’Église au gouvernement sur la position déjà connue du Pape et du reste de la congrégation sur l’avortement.

Le 22 octobre, l’Église argentine a critiqué le traitement parlementaire imminent du projet de loi d’interruption volontaire de grossesse et a averti que “Ne pas prendre soin de toutes les vies serait une faute très grave de l’État”. Les évêques ont également appelé à “la prudence politique pour ne pas décourager l’unité” en ces temps de pandémie.

Mais le gouvernement a une autre conception diamétralement opposée à l’Église. Vilma Ibarra a également souligné: «Nous avons besoin d’une politique globale d’éducation sexuelle pour réduire le taux de grossesses non désirées. Pour ceux qui décident d’avorter, nous devons être capables de prendre soin d’eux et de ne pas les exposer aux situations dramatiques qui sont exposées aujourd’hui. L’État doit être présent. Nous pensons que l’État doit également accompagner la prise en charge de leur santé ou du nouveau-né ».

De cette manière, dans un autre front ouvert avec l’Église, le gouvernement a clairement indiqué qu’un tel nombre d’avortements clandestins devrait avertir que «la politique qui a été amenée ici pour persécuter avec le Code pénal en main nous a conduit à une situation dramatique. “.

