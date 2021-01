Gianinna Maradona

Depuis qu’il est mort Diego Maradona -Le 25 novembre, suite à une insuffisance cardiaque aiguë- Gianinna a décidé de se réfugier chez sa mère, Claudia Villafañeet sa soeur Dalma. L’actrice a été la première à renvoyer l’idole sur ses réseaux sociaux, tandis que la créatrice de mode a choisi de publier une photo de sa sœur et de son père dans ce qui était leur réapparition sur son compte Instagram depuis le départ de la star.

Des semaines plus tard, et la veille de Noël – un mois après la mort de Diego – Gianinna a annoncé qu’elle fermerait son compte Instagram et s’est limitée à communiquer via Twitter. «J’ai fermé Instagram parce que les photos des arbres de Noël me dépriment. Mon fils n’est pas en Argentine, donc je n’ai même pas à me masquer. Je suis d’une autre humeur (mode). Juste ça (seulement ça) “, a déclaré il y a quelques semaines l’ancien partenaire de Sergio Kun Agüero.

Depuis, il s’exprime à travers son compte Twitter personnel, un réseau social dans lequel il compte plus d’un demi-million d’abonnés. À l’aube de ce lundi, Gianinna a écrit un message dans lequel elle a laissé entendre qu’une partie de ceux qui étaient présents avant la mort de son père, a cessé d’être présente à la mort de Maradona. «Quand tu ne penses pas. OK, oui. Le cercle, après quelque chose de si choquant, devient de plus en plus petit “, a déclaré la mère de Benjamin Agüero après une heure du matin.

Message de Gianinna Maradona sur Twitter

À la lecture de ses déclarations, un utilisateur a réaffirmé sa pensée, ajoutant: “Uffffff est génial”. Ce à quoi Gianinna a répondu avec insistance: “Soooo” (sic) et a ajouté l’emoji d’un cœur.

VOIR ÉGALEMENT Quelle est la relation entre les cinq enfants de Diego Maradona aujourd’hui

Le 31 décembre, quelques heures avant la fin du fatidique 2020 qui a emmené son père, Gianinna a dédié un poste émouvant à Diego et Benjamin – qui fête ses 12 ans en février – et qui est actuellement à l’étranger avec son père. père, avec qui il a célébré les fêtes.

La jeune femme a partagé une tendre photo de son petit-fils et de son grand-père: “Il y a un an, nous étions tous les trois dans la piscine”, Gianinna a rappelé cette image de Diego et Benjamin assis dans le fauteuil à la maison, à Tigre.

«Benja est avec son père aujourd’hui, toi avec le vôtre. Moi, toujours connecté à vous deux! », Elle a ajouté avec un message émouvant: «Merci de faire de moi ce que je suis! J’étais très content, aujourd’hui je fais ce que je peux. Je t’aime pour toujours, où que nous soyons! »

Message de Gianinna Maradona le 31 décembre (Twitter: @gianmaradona)

Rappelons que Gianinna avait utilisé son compte Twitter pour exprimer un message fort avant la publication des résultats toxicologiques de l’autopsie de Maradona. La fille d’El Diez a décidé d’utiliser le réseau social de l’oiseau pour exprimer sa colère contre ceux qui voulaient que le résultat de l’autopsie jette des substances interdites dans le corps de l’ancien joueur.

«Tous les fils de f … en espérant que l’autopsie de mon père contienne de la drogue, de la marijuana et de l’alcool. Je ne suis pas médecin et il avait l’air très enflé. La voix robotique. Ce n’était pas sa voix. Cela se passait et j’étais le CRAZY CRAZY ” (SIC), publié, avant que le rapport final des tests toxicologiques sur le corps de Diego soit connu en détail.

CONTINUER À LIRE

La photo suggestive d’El Polaco avec Natalie Pérez pour promouvoir son nouveau clip vidéo

Leticia Siciliani et son désir d’avoir un enfant: “L’adoption est difficile, mais je considère toutes les options pour la procréation”

Izabel Goulart à Saint Barth, Dua Lipa au Mexique et Alessandra Ambrosio au Brésil: des célébrités en un clic

Une voix enviable, un charisme unique et un talent incomparable: la vie de Sandro onze ans après sa mort