Barcelone (7e) a battu Osasuna (15e) 4-0 dans un duel dans lequel Lionel Messi a marqué et rendu hommage à Diego Maradona, ce dimanche à la 11e journée de la Ligue, après quoi la Real Sociedad reste seule leader .

Avec un penalty inscrit par Mikel Oyarzabal (34), la Real Sociedad a égalé le but initial de Gérard Moreno pour Villarreal (3e), également de 11 mètres (6).

Avec ce point (1-1), la Real Sociedad ajoute 24 points, un de plus que l’Atlético de Madrid et quatre de plus que Villarreal.

Avant cela, Messi a scellé la victoire du Barça en 73, après avoir frappé un slalom de marque maison et frappé un canon, puis il a soulevé son maillot du Barça pour montrer le rouge et le noir avec les 10 des Old Boys de Newell. Il a solennellement soufflé deux baisers au ciel.

Le match avait débuté par un hommage des deux équipes à la légende argentine, décédée mercredi. Un maillot du Barça avec le 10 au milieu du terrain a été témoin de la minute de silence pour laquelle il était un joueur du Barça au début des années 80.

Dans un après-midi placide pour une équipe jusqu’ici très irrégulière en championnat; Le Danois Martin Braithwaite (30 ans) a ouvert l’interdiction en profitant d’un rebond, marquant son premier but au Camp Nou, Griezmann a marqué le deuxième avec une belle volée (43) et le Brésilien Coutinho (56) a rejoint le parti après une passe. du français.

Un autre Français, Ousmane Dembélé, a joué la dernière demi-heure et inscrit un but après une belle passe du Portugais Trincao (70), mais a été annulé pour hors-jeu après consultation du VAR.

Le seul point négatif pour Barcelone a été la blessure du centre français Clément Lenglet, qui a dû abandonner en boitant avec des problèmes à la cheville droite à 25 minutes de la fin.

Sa décharge perturberait davantage les plans de l’entraîneur Ronald Koeman en matière de défense. Gérard Piqué blessé depuis plusieurs mois, Samuel Umtiti et Ronald Araujo également à l’infirmerie, l’entraîneur néerlandais est laissé sans centre, même si l’équipe Oscar Mingueza a débuté pour le deuxième match consécutif.

De leur côté, Getafe (11e) et Athletic (9e) ont fait match nul 1-1 dans un duel entre deux équipes de la zone médiane.

Les Bilbao ont pris la tête à la 9e grâce à Asier Villalibre et les Madrilènes ont égalisé à la 75e, grâce à Ángel Rodríguez.

Le Celta de Vigo (18e) a remporté une précieuse victoire dans son combat pour la permanence, 3-1 contre Grenade (8e), et abandonné la dernière position, qui revient désormais à Huesca.

Le Colombien Luis Suárez a mis les Andalous en tête à la 25e, mais les Galiciens sont revenus avec des buts de Nolito (27), Miguel Baeza (81) et Fran Beltrán (85).

– Résultats des matchs de la 11e journée du championnat espagnol:

– Vendredi:

Valladolid – Montée 1 – 1

– samedi:

Elche – Cadix 1 – 1

Valence – Atlético de Madrid 0-1

Huesca – Séville 0-1

Real Madrid – Alavés 1 – 2

– Dimanche:

Barcelone – Osasuna 4-0

Getafe – Athlétique 1 – 1

Celta – Grenade 3-1

Real Sociedad – Villarreal 1 – 1

– Lundi:

(20h00 GMT) Betis – Eibar

Classement: Pts JGEP GF GC Dif

1. Real Sociedad 24 11 7 3 1 22 5 17

2. Atlético de Madrid 23 9 7 2 0 19 2 17

3. Villarreal 20 11 5 5 1 15 11 4

4. Real Madrid 17 10 5 2 3 16 12 4

5. Séville 16 9 5 1 3 12 8 4

6. Cadix 15 11 4 3 4 9 12 -3

7. Barcelone 14 9 4 2 3 19 9 10

8. Grenade 14 10 4 2 4 11 17 -6

9. Athlétique 13 10 4 1 5 12 10 2

10. Elche 13 9 3 4 2 9 10 -1

. Getafe 13 10 3 4 3 9 10 -1

12. Alavés 13 11 3 4 4 11 13 -2

13. Valence 12 11 3 3 5 17 17 0

14. Betis 12 10 4 0 6 12 21 -9

15. Osasuna 11 10 3 2 5 8 13 -5

16. Eibar 10 10 2 4 4 6 9 -3

17. Valladolid 10 11 2 4 5 11 16 -5

18. Celtique 10 11 2 4 5 11 20 -9

19. Levage 8 10 1 5 4 10 15 -5

20. Huesca 7 11 0 7 4 8 17 -9

bur / pm / dr / mcd