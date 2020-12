PHOTO DE FICHIER: Football Football – Ligue des champions – Groupe G – FC Barcelone v Juventus – Camp Nou, Barcelone, Espagne – 8 décembre 2020 Lionel Messi du FC Barcelone réagit REUTERS / Albert Gea / File Photo

BARCELONE, 21 décembre (.) – Lionel Messi a déclaré que l’inconfort avec Barcelone suite à sa tentative de quitter le club en pré-saison avait affecté sa forme cette saison, dans laquelle il a marqué le moins de buts et a battu des records en 13 ans .

Messi a causé la consternation au Barça lorsqu’il a envoyé au club un burofax disant qu’il voulait quitter le club en août, mais le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, a bloqué la tentative et l’Argentin a promis de rester pendant un an pour éviter une bataille juridique.

Le capitaine a moins de sept mois de contrat et peut négocier avec d’autres clubs à partir de janvier.

“La vérité est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment cet été. Ça venait d’avant. Que s’est-il passé avant l’été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça (…) Puis je l’ai traîné un peu en début de saison », a déclaré Messi dans une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole La Sexta publiée lundi.

“Aujourd’hui, je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau du club et de l’équipe, et c’est difficile. tout ce qui entoure Barcelone mais j’ai hâte d’y être », a-t-il ajouté.

L’Argentin a marqué son 643e but pour le Barça ce week-end, égalant le record de Pelé pour un seul club, Santos. Cependant, ils ont sous-performé les autres saisons cette saison, tout comme l’équipe, qui compte huit points de retard sur le leader de l’Atlético de Madrid en Ligue.

Messi, qui a terminé meilleur buteur de la Liga la saison dernière et marque régulièrement plus de 40 buts par an pour le Barça, n’a que neuf victoires toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison, cinq sur pénalités.

Il n’a pas non plus de somme en 13 matchs de championnat plus tard après 21 la saison dernière, ce qui fait du début de cette saison le pire depuis la saison 2007-08, alors qu’il avait 20 ans et qu’il a subi des blessures.

