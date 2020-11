L’attaquant français de Barcelone Antoine Griezmann a tenu à préciser lundi qu’il entretenait de bonnes relations avec son capitaine, Lionel Messi, assurant qu ‘”il sait très bien que j’ai beaucoup de respect pour lui”.

“Leo sait très bien que j’ai beaucoup de respect pour lui, je le vois comme un exemple et j’apprends de lui”, a déclaré Griezmann dans une interview sur le programme Universo Valdano sur la plateforme Movistar Plus.

L’attaquant français s’est ainsi distancé des déclarations de son ancien conseiller, Eric Olhats, affirmant qu’au Barça “Messi est à la fois empereur et monarque et n’a pas bien vu l’arrivée d’Antoine”.

“Avec Eric, depuis le jour où je me suis marié, je n’ai plus de relation avec lui, ce n’était pas mon représentant, c’est lui qui portait mes affaires”, a expliqué Griezmann, dans un long entretien avec l’ancien footballeur Jorge Valdano.

“Mais, comme je ne parle pas, ma sœur qui est mon représentant ne parle pas, mes parents ne parlent pas non plus, alors quelqu’un prend le téléphone et l’appelle et peut créer des doutes dans la relation que j’ai avec Leo”, a-t-il ajouté, insistant sur son excellente relation avec la star argentine.

“J’ai déjà parlé avec Leo, que je n’ai rien à voir avec eux”, a déclaré Griezmann, qui s’est également éloigné des déclarations de son oncle Emmanuel Lopes dans un documentaire, précisant qu’à Barcelone “l’entraînement se fait pour plaire à certains gens…”.

“Mon oncle, qui ne sait pas ce qu’est le football, un journaliste vient, vous parle pendant deux heures, le premier vous êtes plus attentif à ce que vous dites, mais ensuite le journaliste semble être votre ami mais ce qu’il veut c’est le titre”, Griezmann a expliqué.

“J’ai parlé avec Leo quand je suis arrivé et il m’a dit que quand j’ai refusé la première fois (d’aller à Barcelone), ça lui faisait mal parce qu’il avait fait des commentaires publics (de louanges), la même chose m’aurait arrivé, mais ensuite il a dit que puisque je suis son partenaire, qui va mourir avec moi et c’est ce que je remarque tous les jours », dit-il.

L’attaquant français évoquait son premier refus de se rendre à Barcelone après la saison 2017/2018, révélé dans un documentaire, avant de signer pour le club du Barça l’année suivante.

gr / jvb