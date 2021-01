Gustavo Adolfo Infante a également été critiqué pour ne pas avoir interrogé Lupita Jones au sujet de ses prétendus abus contre ses jeunes apprentis (Photo: Cuartoscuro)

La réalisatrice du concours Mexicana Universal s’est à nouveau positionnée au centre de la polémique, mais cette fois ce n’était pas à cause de les accusations sévères qu’il a portées contre lui par divers anciens membres du célèbre concours de beauté, qui l’ont qualifié d’arrogant, arrogant et imposant des règles absurdes et des demandes non satisfaites au sein de l’organisation qu’elle préside depuis des décennies.

À cette occasion Lupita Jones a de nouveau été impliquée dans des querelles qui remettent en question son inclusion dans la communauté LGBT +, en particulier avec les femmes transsexuelles, qu’elle a écartée et a estimé que les concours de beauté auxquels elle participe et collabore avec «ses filles» ne devraient pas être des espaces dans lesquels une femme transsexuelle s’aventure.

Les réseaux sociaux ont viralisé leurs opinions exprimées dans l’émission télévisée La minute qui a changé mon destin, animée par le journaliste Gustavo Adolfo Infante, qui a également été durement critiqué pour avoir partagé le même avis que son invité: que les femmes trans ne sont pas des femmes.

Miss Univers 1991 avait déjà déclaré en 2018 son désaccord avec l’inclusion des femmes transsexuelles dans les concours de beauté auxquels participent des femmes cisgenres (Photo: Instagram @lupjones)

«Les messieurs qui deviennent dames. Les hommes opérés. Ils participent à des concours de beauté et ont même gagné, non? “Gustavo Adolfo a demandé à Lupita Jones.

«Non, eh bien, ce qui se passe, c’est qu’il y a des concours pour eux. Il y a des concours pour les personnes transgenres, pour les travestis “a déclaré Lupita, qui a également offert sa position sur la question. “Les règles de Miss Univers ont changé et enfin, ce sont les règles du concours.”

Mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas des femmes », a déclaré le journaliste, auquel Lupita a répondu: «C’est une femme transgenre. C’est pourquoi il y a des concours transgenres. Il y a de la place pour tout le monde. Nous avons le droit au libre arbitre. Oui, ils parviennent grâce à ces chirurgies à générer un corps très similaire à celui d’une femme, mais c’est une femme transgenre. Il y a des espaces pour tout le monde, c’est ce que je pense. Il ne s’agit pas de discriminer. Chacun a sa place. Les caractéristiques sont très différentes ».

Avant la polémique, le communicateur a offert un message disant qu ‘”il ignore beaucoup de choses” (Capture d’écran: chaîne de Gustavo Adolfo Infante sur Youtube)

Après cette interview, les internautes n’ont pas tardé à réagir sur différents réseaux sociaux, où a condamné les idées des personnages en question et rappelé le discours discriminatoire que Lupita Jones a lancé en 2018 sur les femmes trans, lorsque l’incursion d’Angela Ponce dans le concours de beauté espagnol a été annoncée.

«Ils dégoûtent leur transphobie et qu’ils aient un travail dans un média, ils devraient s’informer et pas seulement parler de choses stupides. On aurait dit littéralement que les Blancs prenaient des Noirs »et «Vous pouvez voir l’ignorance et le manque d’empathie. Vous pouvez voir qu’ils n’ont jamais eu de dialogue sur le genre et la sexualité “, «Très mauvais qu’ils donnent des espaces aux personnages qui ne font que promouvoir la discrimination et l’exclusion, les femmes trans sont des femmes», ont été certains des commentaires publiés sur Twitter.

Les utilisateurs se souviennent de l’épisode qui s’est produit il y a près de trois ans, lorsque Lupita Jones a exprimé son désaccord avec les femmes trans participant à des concours de beauté. Ceci après avoir été interrogé sur Angela Ponce, représentant de l’Espagne pour Miss Univers 2018 en tant que favori pour remporter la couronne à ce moment-là:

Lupita Jones a mis fin à 2020 au milieu des accusations sévères d’anciennes reines de beauté telles que Sofía Aragón, qui a assuré qu’elle avait souffert d’humiliation et de mauvais traitements dans l’organisation que Jones préside (Photo: Lupita Jones (@ jordi_80) / IG – Miss Universe Organization)

“Miss Univers il a changé les règles et dans mon cas en tant que directeur national du concours au Mexique, vous devez vous conformer aux règles de l’entreprise. Sur le plan personnel je ne suis pas d’accord, car il ne me semble pas que ce soit une compétition dans des circonstances égales, car il est accompagné d’un label, ce qui fait une différence absolue dans les conditions de chacun des participants », a déclaré Jones à l’époque.

Après la polémique générée dans les réseaux, Gustavo Adolfo Infante a écrit un tweet pour se défendre: «Message à la communauté LGBTQIA, en particulier aux femmes trans qui ont été offensées par le commentaire que j’ai fait dans l’interview de Lupita Jones. Mon intention n’a jamais été de leur faire du mal. Je ne connais pas beaucoup de sujets, je reconnais leur valeur et je vous invite à m’aider à le comprendre, allez-vous m’aider?», A écrit le communicateur, mais la plupart des réponses à son message provenaient de personnes soulignant son manque d’empathie et soulignant l’erreur qu’il avait commise.

