Par Asha Sistla, 29 décembre (.) – Les prix de l’or ont augmenté mardi alors que le dollar s’affaiblissait suite au passage de contrôles de secours plus élevés pour les coronavirus par la Chambre des représentants, bien que l’appétit pour le risque se soit amélioré ils les ont maintenus sous le sommet d’une semaine de la dernière session. * À 1004 GMT, l’or au comptant était en hausse de 0,6% à 1882,26 $ l’once. Lundi, il a augmenté de 1,3% après que le président américain Donald Trump a approuvé un plan de relance d’une valeur de 2,3 billions de dollars. * Les contrats à terme sur l’or américains ont augmenté de 0,3% à 1 886,20 $ l’once. * “L’or se négocie techniquement également sur le support sous-jacent d’un dollar plus faible dans la perspective d’un chèque encore plus gros distribué aux consommateurs américains”, a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank. * “Nous abordons 2021 avec une certaine nervosité, car nous avons des marchés boursiers avec des niveaux élevés et (en raison de) la perspective de relance supplémentaire par rapport à l’attente que le vaccin commencera à améliorer les perspectives économiques (…) mais en général que il n’a pas réduit l’appétit pour les métaux de refuge », a-t-il ajouté. * Les actions européennes ont prolongé leur avance de fin d’année, alors que l’indice du dollar, qui compare le billet vert à un panier de six devises importantes, a chuté de 0,3% sur les espoirs d’un plan de relance élargi aux États-Unis avant Vote du Sénat sur les chèques de secours de 2000 $ contre COVID-19. * L’amélioration des lingots a été limitée par une campagne de vaccination marathon contre le coronavirus dans la zone euro, qui a amélioré les perspectives de croissance mondiale en 2021. * Dans les autres métaux précieux, l’argent a augmenté de 0,6%, à 26, 32 $ l’once; le platine a augmenté de 1,1% à 1 041,89 $; et le palladium a augmenté de 1,8% à 2 364,46 $. (Rapport d’Asha Sistla et Nakul Iyer à Bengaluru; édité en espagnol par Carlos Serrano)