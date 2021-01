* Graphique interactif retraçant la propagation mondiale du coronavirus: https://tmsnrt.rs/3mvcUoa Par Asha Sistla 12 janvier (.) – L’or a augmenté d’environ 1% mardi, rebondissant à partir d’un mois bas depuis un mois la veille, alors que l’attention se tournait vers les perspectives inflationnistes alimentées par une relance budgétaire accrue aux États-Unis sous le président élu Joe Biden. * À 10 h 10 GMT, l’or au comptant a augmenté de 0,9% à 1861,61 $ l’once, après que les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis le 2 décembre lundi. Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis ont augmenté de 0,6% à 1 861,80 $. * “Il est assez clair que les marchés monétaires envisagent des dépenses de relance budgétaire très importantes par les démocrates, un certain rebond de l’inflation”, a déclaré Ross Norman, un analyste indépendant. * “Ainsi, l’or s’échangeait initialement plus bas grâce à ces facteurs – le dollar et les rendements du Trésor (en hausse) – se négocient maintenant un peu plus haut en prévision d’une inflation future.” * Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que les Américains avaient désormais besoin d’un plus grand soulagement économique de la pandémie de COVID-19 et proposeraient un plan qui coûterait des «billions» de dollars. * L’or est considéré comme une couverture contre l’inflation et la dépréciation de la monnaie qui pourraient survenir après la relance généralisée, en particulier l’année dernière. Cependant, les rendements obligataires plus élevés ont récemment remis en question cette situation, car ils augmentent le coût d’opportunité de la possession de lingots, qui ne rapportent pas d’intérêt. * L’indice du dollar a rebondi après un creux de près de trois ans atteint la semaine dernière, lorsque les rendements des bons du Trésor de référence à 10 ans ont dépassé 1% pour la première fois depuis mars. * Parmi les autres métaux précieux, l’argent a augmenté de 2,4% à 25,53 $ l’once, le platine a augmenté de 3% à 1 061,92 $ et le palladium a augmenté de 0,4% à 2 382,15 $. (Rapporté par Asha Sistla et Sumita Layek à Bengaluru; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)