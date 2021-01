* Graphique interactif qui suit la propagation mondiale du coronavirus: https://tmsnrt.rs/3mvcUoa Par Asha Sistla 27 janvier (.) – Le prix de l’or a chuté mercredi suite à l’appréciation du dollar, lors d’une session au cours de laquelle le lingot Il évoluait dans une fourchette étroite avant la clôture d’une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui, espèrent les investisseurs, apportera plus de clarté sur la relance monétaire aux États-Unis. * À 1024 GMT, l’or au comptant était en baisse de 0,2% à 1846,06 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain étaient en baisse de 0,3% à 1844,90 $. * “Pour propulser l’or vers l’extrémité supérieure de la fourchette (serrée), (la Fed) devra adopter un ton assez accommodant, poussant les rendements à 10 ans de la dette américaine en dessous de 1% et à son tour, cela aidera l’or”, a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK. * La banque centrale des États-Unis annoncera sa décision à 19 h 00 GMT et le marché s’attend à ce qu’elle n’apporte aucun changement à sa politique. Les investisseurs regarderont le discours du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des indices sur l’état de l’économie nationale. * Une politique monétaire expansive augmente la pression sur les rendements des obligations d’État et profite à l’or non rémunéré. * Pendant ce temps, le plan de relance de 1,9 billion de dollars du président américain Joe Biden a été contesté par les républicains en raison de son coût élevé. * “Les 1,9 billion de dollars ne seront pas là et ne viendront pas longtemps avant mars, le marché devra donc s’habituer à l’idée d’un montant inférieur ultérieurement”, a ajouté Hewson de CMC. * Les doutes sur le plan de relance américain ont également pesé sur les rendements des bons du Trésor, alors que le dollar s’est redressé et était sur la bonne voie en près de deux semaines. * L’or s’échangera entre 1 810 $ et 1 870 $ à court terme, a déclaré la stratège de DailyFX Margaret Yang. Il a ajouté qu’à moyen terme, la reprise économique pourrait entraîner des rendements plus élevés ainsi que l’inflation, ce qui serait baissier pour le lingot. * L’argent a reculé de 0,3% à 25,35 $ l’once, tandis que le platine a baissé de 1% à 1086,72 $. Le palladium était en baisse de 0,4% à 2316,13 $. (Rapport d’Asha Sistla et Sumita Layek à Bengaluru. Édité en espagnol par Ricardo Figueroa)