Après l’incendie du bâtiment du Centre de Contrôle du Système de Transport Collectif (STC), Florencia Serranía Soto, directrice du métro, a rendu compte des progrès réalisés dans la restauration du service. De cette manière, après avoir examiné les processus qui garantissent la sécurité de l’exploitation des trains, il a annoncé que les lignes 1, 2 et 3 pourraient commencer à fonctionner de manière progressive au cours de la dernière semaine de janvier.

Bien que la date exacte de la remise en service de chacune des lignes soit communiquée ultérieurement, le directeur a annoncé que le premier à reprendre le service serait la ligne 1. Au fur et à mesure que les détails opérationnels sont ajustés et que la sécurité lors des visites est assurée, la prochaine ligne à reprendre serait 3. Alors, le dernier à être activé serait la ligne 2, dont le parcours se fait entre les gares Cuatro Caminos et Taxqueña.

Selon les rapports fournis par Serranía Soto, les lignes 1 et 3 étaient considérées comme fonctionnant en premier en raison des caractéristiques technologiques de leurs installations et de leurs trains. De plus, afin de garantir le contrôle et la surveillance des trains en temps réel, dans les trois situations, la marche de 10 unités sera activée, bien que le nombre de convois augmentera progressivement.

«Dans les semaines suivantes, en fonction de la croissance du point de contrôle définitif, sur lequel nous travaillons déjà, Nous augmenterons le service jusqu’à ce que nous atteignions le point de contrôle final et à l’exploitation définitive de la ligne 1, 2, 3, 4, 5 et 6 “, a-t-il assuré.

L’IMPORTANCE DU SYSTÈME TÉLÉMÉTRIQUE

En plus de corriger les pannes d’alimentation des lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, La surveillance des trains en temps réel doit être rétablie. Cet objectif peut être atteint grâce à la reconfiguration du télémétrie. Bien que grâce à lui, il soit possible de connaître des informations telles que l’emplacement et les intervalles de temps dans la marche des véhicules, il est également peut identifier les pannes et les trains à risque; aspects importants pour la prévention des accidents.

“Il est installé dans 20 trains de la ligne 1 et (dans) ces trains aujourd’hui nous connaissons parfaitement le type de conduite. Toutes les informations proviennent directement de la boîte noire du train, qui Il nous permet de connaître le type de conduite qui est effectué, s’il y a une porte ouverte (…) si l’anneau d’un homme mort a été activé, si le train rouleSi le train est ralenti, s’il ralentit », a expliqué Florencia Serranía Soto à propos du système de télémétrie dans le métro.

En raison de sa pertinence et conformément au calendrier, «Au cours de ces huit jours, nous allons avoir une visualisation des trains en temps réel afin de pouvoir exploiter en toute sécurité la ligne 1»En outre, “notre priorité est que l’opération que nous entreprenons soit, avant tout, sûre”, a-t-il déclaré.

DOMMAGES À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

Le bâtiment du poste de contrôle central (PCC) 1 est composé de six étages. Après avoir revu sa structure, le seul étage sans flammes était le sixième, où se trouvent les bureaux et les installations de vidéosurveillance. De plus, selon le directeur, un nombre important de transformateurs, situés au rez-de-chaussée, n’ont pas non plus été touchés.

D’un autre côté, le cinquième niveau, où se trouve le PCC, ainsi que les directions et sous-directions des lignes 1, 2 et 3, ont subi des dommages importants. En plus du quatrième niveau, lieu de commandement centralisé; le troisième, où il y avait des entrepôts; le deuxième, plancher des disjoncteurs haute tension des sous-stations de redressement et le premier, où se trouvent les casiers.

Le service des lignes 4, 5 et 6 pourrait reprendre aujourd’hui car l’approvisionnement en électricité ne dépendait pas, dans son intégralité, du bâtiment endommagé.

