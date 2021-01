A 17h ce lundi, les derniers détails seront affinés pour reprendre le service (Photo: Cuartoscuro)

le lignes 4, 5 et 6 du métro du système de transport collectif (STC) Ils reprendront leurs activités le mardi 12 janvier à partir de 5 h., après incendie survenu à l’aube du samedi 9 janvier au poste de contrôle central (PCC), situé dans le quartier Centro.

Lors d’une vidéoconférence de presse, Florence Serranía Soto, directeur du STC, a rapporté que ces trois lignes Ils rouvriront normalement après avoir effectué une série de tests pour vérifier que leur circulation totale se fera sans incident.

Les points qui ont été pris en compte pour le retour de ces sections du métro étaient les rune vision approfondie des sous-stations qui alimentent les lignes trouvé dans chaque station, tests de mise sous tension, revue des systèmes de contrôle et pilotage automatiqueainsi qu’une série de voyages avec des trains sans passagers pour garantir la sécurité de la même chose.

Cependant, les lignes de métro 1, 2 et 3 n’ont toujours pas de date de réouverture (Photo: Cuartoscuro)

“A 17h00 aujourd’hui, le rcirculer avec des trains de vérification, un par ligne. Le démarrage de ces tests aura lieu aux terminaux Martin Carrera (Ligne 4), Pantitlan (Ligne 5) et Le chapelet (Ligne 6). À 19h00, le essais avec des trains à vide pour vérifier les conditions de sécurité des utilisateurs», A remarqué Serranía.

Il a indiqué plus tard que l’intervalle d’attente pour l’arrivée entre les trains sera de sept à neuf minutes, une période plus longue que celle précédant l’accident.

La Commission fédérale de l’électricité (CFE) a rejoint le travail conjoint avec le Secrétaire à la mobilité (SEMOVI) de la CDMX et le STC normaliser complètement les six lignes de métro concernées.

La CFE a travaillé avec SEMOVI et le métro pour rétablir la mise sous tension des lignes 1, 2 et 3, également touchées par l’incendie du PCC (Photo: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Compte tenu de cela, Osvaldo de León Ortiz, directeur de la Division Vallée du Mexique-Centre de CFE, a mentionné que les spécialistes des questions électriques ont commencé à faire un diagnostic et connaître l’ingénierie nécessaire pour pouvoir faire le restauration de l’alimentation électrique sur les lignes 1, 2 et 3.

«Les matériaux nécessaires ont été transférés àcommencer à faire le travail, les mêmes qui ont commencé hier, et nous avons le personnel travaille déjà main dans la main avec des collègues du métro CDMX réinitialiser, dès que possible, que sont les lignes 1, 2 et 3»Explique de León Ortiz.

Enfin, il a affirmé que, conjointement avec autorités de la capitale du pays, vous serez informé de la l’avancement des travaux d’électricité dans ces sections du métro.

Pour accompagner les usagers concernés par la fermeture des lignes de métro, une stratégie de transfert alternative a été créée (Photo: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Pour sa part, Andrés Lajous Loaeza, directeur de la SEMOVI, a déclaré qu’il y aurait des conférences de presse régulières pour mettre à jour les données concernant le service pop-up qui a été mis en œuvre pour aider les utilisateurs et sur le reconnexion du système de transport collectif.

En ce sens, Lajous a indiqué que Stratégie de soutien au réseau de mobilité intégré (MI) recherchera soutenir les personnes touchées par la fermeture totale des lignes de métro avec la mise en place d’itinéraires alternatifs. Il a commencé à 5 heures du matin le lundi 11 janvier et a 1550 fonctionnaires public pour le faire fonctionner et sous la supervision du SSecrétariat de la sécurité citoyenne (SSC).

Pour améliorer ce système secondaire, il est prévu augmenter les fréquences de passage du MI, activer corridors de transport pour remplacer les lignes touchées, surveiller les taux de collecte, éviter les foules et localiser les points stratégiques pour rendre les transferts plus efficaces pendant les heures où le plus grand afflux est estimé.

