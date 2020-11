Photo: Cuartoscuro

Ce lundi 16 novembre est commémoré le 110e anniversaire de la révolution mexicaine, et pour cette raison, le ministère de la Mobilité de Mexico a indiqué que certains moyens de transport dans la capitale raccourciront leurs services parce que c’est un jour férié. Ce seront les heures d’ouverture:

– Métro du système de transport collectif (STC): de 07h00 à 24h00.

– Metrobús: de 05h00 à 24h00.

– Service de transport électrique (STE), Trolleybus: de 06h00 à 24h00.

– STE, Tramway: de 7h00 à 23h30.

– Réseau de transport de passagers (RTP): de 06h00 à 23h00.

– Système de transport individuel Ecobici: de 05h00 à 00h30 (heures normales).

Stations de métro fermées et règlements

Par le biais d’une déclaration, le CDMX Metro a signalé que pour éviter les foules dans la région et en raison de la contingence sanitaire, La station Zócalo sur la ligne 2 restera fermée.

“Comme alternative pour accéder à la première place de la ville, il y a les stations Allende, Pino Suárez et Bellas Artes sur la ligne 2”, ia rapporté le STC.

Les utilisateurs de vélos pourront entrer dans les wagons pendant toutes les heures spéciales, c’est-à-dire de 07h00 du matin à 24h00 du soir. En raison de la situation délicate à laquelle la capitale est confrontée, en raison de la pandémie de Covid-19, les voyageurs ont été rappelés à l’importance de se conformer aux mesures de santé.

«Le Metro CDMX exhorte les utilisateurs à ne pas baisser la garde et à maintenir des mesures de prévention à l’entrée et pendant leur trajet sur le réseau, telles que l’utilisation correcte du masque et du masque, l’application de gel antibactérien; ainsi que d’éviter de manger et de parler, afin de ne pas émettre de gouttelettes de salive ».

Du ministère de la Mobilité du gouvernement de la capitale, ils ont demandé aux utilisateurs de rester à la maison si possible et ont remercié leur collaboration pour éviter de nouvelles infections.

Des mesures plus restrictives

La capitale du pays traverse une période déterminante de l’épidémie de coronavirus. Malgré le fait que la métropole restera allumée au feu orange (risque de contagion élevé), du 16 au 22 novembre une série de restrictions sera mise en œuvre pour empêcher l’entité de passer à la couleur rouge.

Cela a été signalé Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, qui a également annoncé qu’avec cette détermination le programme “rouvre” est suspendu pour une période de 15 jours: une stratégie pour convertir temporairement les bars et clubs en restaurants et auberges.

Une autre mesure qui a été prise a été de réduire les heures de service dans les gymnases, les cinémas, les théâtres, les boîtes de nuit, les musées, les aquariums et les casinos, allant de 22h00 à 19h00.

«Même lorsque nous sommes en dessous de 50% d’occupation des hôpitaux, ce qui est pertinent c’est justement que la tendance de croissance a changé, cela nous met sur une plus grande alerte, car nous ne voulons pas dépasser la capacité hospitalière et nous ne voulons pas retourner au feu rouge», a déclaré le président de la capitale.

Le ministère fédéral de la Santé (SSa) a rapporté que jusqu’à ce vendredi 13 novembre, ils ont été dénombrés 177 396 cas positifs cumulés et 16 105 décès dus au COVID-19 à Mexico. Ces chiffres font partie des statistiques nationales dans lesquelles ils ont été enregistrés 997393 infections Oui 97624 décès dès le premier cas enregistré dans le pays.

Concernant les patients qui ont signalé des symptômes au cours des 14 derniers jours, ils ont signalé 27167 au Mexique.

“Mexico et Nuevo León sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs, suivies de, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco, État du Mexique et Zacatecas, en tant qu’entités qui concentrent collectivement les 66% des cas actifs dans le pays. », Précise la déclaration technique émise par l’agence de santé.

