15 minutes. Le Sénat des États-Unis (USA) a confirmé ce vendredi le général, Lloyd Austin, comme nouveau secrétaire à la Défense lors d’un vote historique, puisqu’il devient le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone et le deuxième membre officiel du cabinet du président, Joe Biden.

Le soutien à Austin était écrasant, tant de la part des républicains que des démocrates. Obtenu 93 votes en faveur et seulement 2 contre.

“C’est un honneur et un privilège d’être le 28e secrétaire à la Défense de notre pays, et je suis particulièrement fier d’être le premier afro-américain à occuper ce poste.. Mettons-nous au travail. »Austin a déclaré cela dans un message sur Twitter.

C’est un honneur et un privilège d’être le 28e secrétaire à la Défense de notre pays, et je suis particulièrement fier d’être le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Mettons-nous au travail. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L – Lloyd Austin (@LloydAustin) 22 janvier 2021

Au cours de son audience de confirmation pour le Pentagone plus tôt cette semaine, Austin a discuté du rôle des troupes américaines dans le monde. Il a dit qu’ils devraient concentrer leurs efforts sur l’Asie, où il a estimé que la Chine serait le “défi le plus important”. Il a également décrit l’Iran comme “une force déstabilisatrice”.

S’agissant de l’Afghanistan, il a indiqué qu’il aimerait voir comment ce conflit se terminera par un accord négocié.

“Je pense que nous ferons tout notre possible pour que cela se produise.», a-t-il souligné à propos de la plus longue guerre dans laquelle les États-Unis ont été impliqués, près de 2 décennies.

“Je pense que ce conflit doit prendre fin, vous savez,. Nous devons voir qu’un accord est trouvé et, comme le Président Biden veut le voir, Je pense que nous voulons voir à l’avenir un Afghanistan qui ne constitue pas une menace pour les États-Unis“, il prétendait.

A la veille de son départ de la Maison Blanche, Donald Trump a souligné mardi dans un discours vidéo sa “fierté” d’être “le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres”.

Au cours de son mandat, la politique de défense de Trump a été marquée par un retrait des troupes des zones d’opérations telles que la Syrie, l’Irak, la Somalie et l’Afghanistan.

Qui est Lloyd Austin, le nouveau chef du Pentagone?

Sa carrière militaire est exemplaire. Il est diplômé de la West Point Academy. Il commandait diverses unités de troupes sur le terrain, à la fois en Irak et en Afghanistan. Petit à petit, il gravit les échelons militaires.

Austin a une Silver Star, le troisième prix du courage aux États-Unis, et est connu pour préférer le discret aux projecteurs des médias.

Depuis 2008, il est en Irak, où 2 ans plus tard est devenu le commandant général des troupes déployées dans le pays. De même, il a supervisé le retrait en 2011 de l’essentiel des forces de combat et a ensuite coordonné l’entretien des personnes chargées de la formation et de la formation des forces locales.

Plus tard, en 2012, il a été nommé par le président, Barack Obama (2009-2017), pour diriger le commandement central, le plus important aux États-Unis et en charge des opérations militaires en Irak, en Syrie et en Afghanistan.

Dans cette position est où eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec Biden, alors vice-président d’Obama. En tant que tel, il était à l’avant-garde de la lutte contre le groupe terroriste État islamique (EI). Il a également mené des opérations pour reprendre la ville de Mossoul en Irak et réduire la présence de jihadistes dans ce pays et en Syrie.

En avril 2016, Austin, né à Mobile, en Alabama, a tenu sa cérémonie de retraite au Joint Base Myer-Henderson Hall à Arlington, en Virginie.

Portes tournantes au civil

Cependant, et malgré sa brillante carrière militaire, sa carrière civile a soulevé des doutes quant à son approbation par le Sénat.

Son saut dans la vie civile a suivi la tradition du Pentagone et a franchi les fameuses «portes tournantes». Celles-ci ont conduit à des positions rentables dans plusieurs entreprises privées, ce qui a suscité des critiques dans les secteurs les plus progressistes du Parti démocrate.

Il était membre du conseil d’administration de Raytheon Technologies, le troisième plus grand entrepreneur de défense au monde; et Nucor, le plus grand producteur d’acier aux États-Unis.

Bien que ce soit une pratique courante parmi les militaires retraités et les anciens fonctionnaires du gouvernement américain, cela pourrait générer des conflits d’intérêts potentiels.

Mais le plus gros problème auquel il a été confronté est le fait qu’il ne fait plus partie des forces armées depuis seulement 4 ans. La loi fédérale aux États-Unis exige au moins 7 ans pour passer avant que les militaires à la retraite puissent occuper des postes gouvernementaux.

Cependant, le Congrès a approuvé l’octroi d’une dérogation et a recueilli un soutien écrasant au Sénat.