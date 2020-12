L’un des auteurs possibles a été capturé dans le bureau du maire Magdalena Contreras (Photo: Twitter / @ OHarfuch)

Omar Garcia Harfuch, chef de la police de Mexico, a rapporté dans l’après-midi de ce lundi que des éléments du Secrétariat de la sécurité des citoyens détenus dans le bureau du maire Magdalena Contreras la première personne prétendument liée à la mort de l’homme d’affaires franco-mexicain Baptiste Jacques Daniel Lormand et son associé, Luis Orozco.

Selon le journaliste Antonio Nieto, le sujet est identifié comme Angel «T» et a été arrêté avec des drogues aux caractéristiques de la cocaïne et de la marijuana, des armes à feu et une marque de cognac Courvoisier, prétendument des victimes.

En revanche, vers 15h30 le 30 novembre, La Marche blanche du Pacifique a quitté le quartier de Polanco pour demander justice pour les meurtres d’homme d’affaires et de son partenaire.

Une affaire d’homme d’affaires franco-mexicaine arrêtée (Photo: SSC)

Les restaurateurs et les membres du communauté francophone dans le pays, ils ont commencé à se rencontrer dans la Glorieta de Arquímedes et l’Avenida Presidente Masaryk. Avec des fleurs, vêtus de blanc et des banderoles avec des slogans comme ¡Ya Basta!, Les manifestants ont avancé vers l’un des restaurants de Lormand, Don Bátiz, puis allez au ambassade de France, situé aux Champs Elysées.

Le bureau du procureur général du Mexico recherche des relations entre des activités de travail telles que vendeur d’alcool et restaurateur de l’homme d’affaires franco-mexicain Baptiste Jacques Daniel Lormand à l’occasion de son meurtre et celle de son associé, Luis Orozco.

L’une des lignes d’enquête, a déclaré l’agence, cherche à savoir si la crise économique causée par la pandémie COVID-19 contraint l’entrepreneur à effectuer personnellement la livraison des produits et a été victime d’un vol.

Marche Baptiste Lormand (Photo: Twitter @ EuropeMex)

le porte-parole du bureau du procureur de la capitale du pays, Ulises Lara, a déclaré lors d’une conférence de presse que Jusqu’à présent, rien n’indique qu’il s’agisse d’un enlèvement, d’une extorsion ou d’un ramassage du sol.

<< De même, le cabinet et les travaux sur le terrain menés jusqu'à présent indiquent que les événements qui ont conduit à sa mort s’est peut-être produite au sud de Mexico et pourrait être liée à l’activité de travail que les deux personnes qui, selon les premiers témoignages, étaient des partenaires commerciaux », a-t-il déclaré.

Lara a confirmé que l’homme d’affaires travaillait dans le vente de vins et spiritueux évalués en milliers de pesos.

Une image de l’homme d’affaires français Baptiste Jacques Daniel Lormand est photographiée aux côtés de fleurs placées à l’extérieur de l’ambassade de France après que Lormand ait été retrouvé assassiné à Mexico, au Mexique, le 29 novembre 2020. REUTERS / Edgard Garrido

«En effet, ils se consacraient à la commercialisation de vins de haute qualité, de prix importants, dépassant les milliers et qu’ils faisaient partie de l’activité principale dans laquelle ils étaient engagés et c’est l’une des lignes sur lesquelles nous travaillons, cela fait partie de la recherche à la fois ce qui avait à voir avec le marketing et ce qui transportait, mais c’est ce que nous entendons par des vins très chers», A-t-il précisé.

Le porte-parole a indiqué que le bureau du procureur le camion et la voiture où les victimes auraient conduit vers le sud sont protégés de Mexico: les véhicules se trouvaient à proximité de l’endroit où les corps ont été retrouvés, dans la ville de Magdalena Petlacalco, à Tlalpan.

La dernière chose que l’on savait de Baptiste Lormand, c’est qu’il avait assisté à un repas à Polanco, où il exerçait ses activités commerciales en tant que restaurateur.. Dans ce quartier exclusif de Mexico, il a disparu jeudi 26 novembre dernier, vers 17h00 et 20h00.

PLUS SUR CE SUJET:

Le meurtre de Baptiste Lormand: un crime consterne la communauté française du Mexique et les restaurateurs de Polanco

Qui était l’homme d’affaires français disparu à Polanco et retrouvé mort avec des signes de violence

AMLO a soutenu les enquêtes du CDMX pour retrouver les assassins de l’homme d’affaires français Baptiste Lormand

Le FGJ a publié des détails sur le transfert de l’homme d’affaires Baptiste Jacques Daniel Lormand au sud du CDMX