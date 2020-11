Enrique Alfaro, Gouverneur de Jalisco, a publié un article controversé sur Twitter dans lequel il a comparé les mesures de contrôle de l’épidémie qu’il a mises en place avec celles de Claudia Sheinbaum, Chef du gouvernement de Mexico, où malgré les restrictions de mobilité, des centaines de personnes ont décidé de descendre dans la rue ce week-end à l’occasion du jour des morts.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Alfaro Ramírez a comparé des photographies des rues des deux entités, où la capitale nationale regorge de monde. En plus de cela, il a ajouté le texte suivant:

«Dans les deux principales villes du pays, lors d’un week-end à haut risque, lorsque le virus prend de l’ampleur dans tout le Mexique, c’est la différence entre prendre des décisions difficiles pour bien faire les choses, même si cela a des coûts politiques, et ne pas faire rien. Continuons à faire notre part, continuons à montrer l’exemple national. Il vaut la peine de faire ce qu’il faut pour prendre soin de nous, couper la chaîne des infections et sauver des vies. Nous savons déjà comment faire, faisons-le sérieusement “.

La déclaration, à son tour, a été critiquée par le Dr Sheinbaum Pardo, qui a déclaré que les mesures punitives établies par le professeur également du Colegio de México (Colmex), sont un style de gouvernement qu’elle et son administration n’adopteront pas, car elles agissent au détriment des libertés des citoyens.

«Ce que oui, c’est que nous allons dire une chose: la démocratie et les libertés en pandémie ou sans pandémie sont des principes. Il y a ceux qui préfèrent utiliser des mesures coercitives et autoritaires et nous ne sommes pas de cette idée “Il a dit se référant à la mise en œuvre du soi-disant “bouton d’urgence” de Jalisco lors de la conférence du matin du mardi 3 novembre.

Concernant ces déclarations, il convient de souligner les conséquences de la gestion d’Alfaro pendant la pandémie et les conséquences qu’elles ont eues sur la liberté des habitants de Jalisco. D’une part, ne pas tenir compte des recommandations de limitation de mobilité et de l’utilisation correcte du masque à tout moment réduirait théoriquement l’impact négatif du COVID-19 sur l’entité. En revanche, la cooptation de la liberté de mobilité impliquerait un mécontentement de la population, mais que nous disent les faits?

Concernant l’efficacité des mesures imposées par Alfaro Ramírez, il est nécessaire de jusqu’au lundi 2 novembre, Jalisco a 4 096 décès dus au COVID-19, la cinquième entité avec le plus de décès au Mexique. Dans les cas cumulés, c’est la huitième entité avec le plus de cas accumulés; Cependant, en ce qui concerne l’épidémie active, c’est la sixième, ce qui indique que il y a un rebond des cas dans l’entité au cours des 14 derniers jours, c’est pourquoi il a été décidé de mettre en place le “bouton d’urgence”.

En ce qui concerne la violation des droits au regard de la sanction des mesures, le cas Giovanni Lopez, un ouvrier du bâtiment qui aurait été assassiné aux mains de la police municipale d’Ixtlahuacán de los Membrillos.

Selon la version de la famille de Giovanni, le 4 mai, les hommes en uniforme l’ont détenu avec le luxe de la violence pour ne pas porter le masque sur la voie publique. Le lendemain, le frère et la mère du détenu ont retrouvé le corps sans vie de Giovanni avec des signes de torture: il a été battu presque sur tout le corps et une blessure par balle à la jambe. Le service médico-légal a déterminé que la cause du décès était une blessure à la tête.

Cette affaire a été critiquée par Claudia Sheinbaum, qui a précisé que c’est l’une des conséquences de l’établissement de sanctions en cas de non-respect des mesures sanitaires en les qualifiant d’infractions administratives.

Seuls, les citoyens ont manifesté en masse pour réclamer justice pour Giovanni dans le palais du gouvernement de Guadalajara, la capitale de Jalisco. Concernant ces manifestations, Enrique Alfaro et Clemente Castañeda, président de Movimiento Ciudadano (MC), Ils ont assuré que les manifestations étaient compliquées car il y avait des infiltrés du Mouvement national de régénération (Morena) dans la marche.

En revanche, à Guadalajara, le mariage de Camila Fernández, fille d’Alejandro Fernández, a eu lieu. La cérémonie a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux pour s’être déroulée encore dans la période de contingence du COVID-19, il peut donc s’agir d’un risque de contagion, que de nombreux utilisateurs ont jugé irresponsable.

Concernant la mise en œuvre du bouton d’urgence, qui restreint les heures de service public, les citoyens ont critiqué la mesure, car après 20h00 (heure locale) il n’y a plus de transports en commun, ce qui oblige les usagers à saturer les services de transport dans les heures où ils fournissent le service, abandonnant toute possibilité de garder une distance saine.