Le SCJN a interdit la commercialisation des vapoteurs (Photo: . / Ajeng Dinar Ulfiana)

La Cour suprême de justice de la nation (SCJN) a déterminé, à la majorité, que la commercialisation de cigarettes électroniques à base d’huile est interdite, aussi connu sous le nom vapoteurs.

Cela a été réglé dans la deuxième chambre de la plus haute autorité judiciaire du Mexique ce mercredi 25 novembre, après l’approbation du projet de condamnation proposé par le juge Luis María Aguilar Morales, dans lequel il nie un amparo promu par la chaîne de magasins Sanborns (Sanborn Hermanos, SA) commercialiser avec ces produits.

L’histoire de l’État mexicain et du vapotage a commencé en 2019, lorsque le SCJN a déclaré en octobre de la même année que l’interdiction de la vente de vaporisateurs était inconstitutionnelle; Cependant, le 19 février 2020, le ministère de la Santé (SSa) a publié un décret contre l’importation de cigarettes électroniques au MexiqueCela est dû aux dommages qu’ils peuvent causer à la santé.

Des cas de pneumonie liés au vapotage ont été détectés aux États-Unis (Photo: Janan Moein via le New York Times)

Compte tenu de cela, la chaîne de magasins appartenant à Carlos Slim a déposé un amparo contre les dispositions de l’article 16 de la Loi générale sur la lutte antitabac, qui interdit la commercialisation de “tout objet qui n’est pas un produit du tabac”, mais qui y est lié.

L’argument des entreprises est que l’interdiction agit au détriment du principe de la liberté du peuple de décider.

Dans le projet d’arrêt, il a été lu que «Dans le cas du cigare traditionnel, sa commercialisation restreinte repose sur une analyse de sa conception, de sa composition, de sa production et de son utilisation, basée sur des décennies d’études.; Dans le cas de la cigarette électronique ou du vaporisateur, toutes les variables ajoutées commercialement, chimiquement et technologiquement conduisent à l’impossibilité que, sans plus, du fait qu’il y a la possibilité qu’il s’agisse d’un instrument de consommation de nicotine, votre marketing est accepté».

Sur les réseaux sociaux, les consommateurs de vapotage ont dénoncé et blâmé Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé dans nombre de leurs commentaires. De même, ces publications ont été signées avec le label # NoMoreProhibitionSCJN.

Le vapotage peut compliquer les symptômes du COVID-19 (Photo: Shutterstock)

«Aujourd’hui, la question du vapotage est débattue à la Cour suprême de justice, tout ça parce que Hugo López-Gatell a eu la bonne idée de blâmer les cigarettes électroniques pour contourner votre échec évident à gérer la pandémie, je vous demande de m’aider en utilisant # NoMásProhibiciónSCJN “, a posté un utilisateur.

“Bienvenue au quatrième trimestre -Pas d’enfant, tu ne peux pas acheter de Coca, mais tu peux changer de sexe. -Vous ne pouvez pas utiliser Vapers pour arrêter de fumer, mais vous pouvez fumer de la marijuana. # NoMásProhibiciónSCJN », a écrit l’utilisateur @GeneralVIII.

Un autre internaute a estimé qu’il y aurait plus d’interdictions de la part de l’agent public.

“Si nous leur permettons d’interdire le vapotage, demain sera autre chose de l’esprit Docteur Mort, Tu lui fais confiance? Moi non # NoMásProhibiciónSCJN », a déclaré @Lizgottik.

Le reproche de l’épidémiologiste de l’UNAM à ce type de produit est dû aux dommages qu’il génère au niveau des poumons et, en considérant le contexte épidémiologique que traverse la république, il a mis en évidence les dommages que pourraient subir les vapoteurs qui contractent le COVID-19.

Les signes de santé ne sont pas nouveaux. Sebastián Rodríguez Llamazares, pneumologue à la Clinique pour arrêter de fumer de l’Institut national des maladies respiratoires (INER), a noté qu’en juin 2019, le gouvernement des États-Unis avait détecté des cas de jeunes atteints de lésions pulmonaires aiguës et que ces cas ne sont pas associés à des infections respiratoires. Il a également précisé qu’une chose qu’ils ont en commun est que les patients sont des vapoteurs.

Il a également expliqué, pour MALV News, la différence entre le mal fait par les vapoteurs et les cigares ordinaires.

La SSa s’est prononcée en faveur d’une vie sans vapotage (Photo: SSa)

Ce qui est produit lors de la consommation d’un cigare de tabac, c’est qu’une combustion de particules organiques est générée. La fumée générée par cette combustion est ce qui endommage les poumons; cependant, lors du vapotage, la vapeur n’est pas produite, mais une huile est aérosolisée, ce qui produit de très petites particules qui se logent dans les alvéoles, les ballons des poumons qui transportent l’oxygène vers le sang, de telle sorte qu’ils les obstruent produisant un type de pneumonie appelé lipoïde.

La pneumonie lipoïde est une variante des nombreuses pneumonies qui existent et s’explique par le dépôt de particules d’huile dans les petits globes du poumon que nous appelons alvéoles

Face à ce risque, Rodríguez Llamazares a souligné deux points. Le premier est qu’environ 80% des 12 patients atteints de lésions pulmonaires aiguës aux États-Unis ont moins de 25 ansEn effet, les cigarettes électroniques sont présentées comme une thérapie alternative aux cigarettes, mais les huiles moins nocives et aromatisées sont plus attrayantes pour le jeune public. Le deuxième point est que l’efficacité du vapotage pour arrêter est similaire à celle des patchs et de la gomme à la nicotine.

PLUS SUR CE SUJET:

Influenceurs: la stratégie de vapotage pour toucher les jeunes

Coronavirus au Mexique: les fumeurs et les vapoteurs font partie du groupe vulnérable, prévient la santé

Le gouvernement mexicain a interdit l’importation de cigarettes électroniques dans le pays car elles sont plus nocives que les cigarettes traditionnelles