MEXICO CITY (AP) – Deux pêcheurs ont été blessés au large des côtes de Basse-Californie lorsque leur petit bateau s’est écrasé contre un navire plus grand que le groupe Sea Shepherd utilise pour essayer d’empêcher l’extinction du marsouin vaquita, a déclaré l’organisation environnementale.

L’attaque est la dernière d’une spirale croissante de manifestations de pêcheurs utilisant des filets maillants interdits dans le golfe de Californie, le seul endroit au monde où vit le vaquita. Il n’en resterait que quelques dizaines, ce qui en fait le mammifère marin le plus menacé de la planète.

Les filets de pêche confisqués par les navires de Sea Shepherd sont coûteux, de sorte que les pêcheurs harcèlent souvent les bateaux du groupe environnemental pour tenter de les récupérer, affirmant que le gouvernement mexicain ne les a pas indemnisés pour la perte de revenus qu’ils ont subie. Les groupes les représentant n’étaient pas disponibles pour commenter.

Sea Shepherd a indiqué que son navire, le Farley Mowat, retirait des filets maillants illégaux des eaux du golfe, également connu sous le nom de mer de Cortez, lorsque des personnes appartenant à un groupe d’environ une demi-douzaine de petits bateaux de pêche ouverts ont commencé à lui lancer des cocktails Molotov. navire, mettant le feu à la proue et ailleurs.

Les assaillants ont également lancé des poids en plomb pour filets sur l’équipage, a rapporté le groupe, qui a publié une vidéo montrant un bateau de pêche s’approchant du Farley Mowat à grande vitesse et s’écrasant sur le côté.

Deux des occupants du bateau ont été sauvés de la mer par l’équipage de Sea Shepherd et les Marines mexicains, qui accompagnent souvent l’équipage lors de ces excursions. L’un d’eux a reçu une réanimation cardio-respiratoire, car il ne respirait pas, et la marine les a transférés tous les deux à l’hôpital.

Il a confirmé que les blessures étaient survenues lors d’une «collision» et a distribué des photographies des hommes transférés par hélicoptère pour être soignés, mais n’a pas fourni de détails sur leur santé.

Deux autres hommes sont montés à bord du Farley Mowat et ont menacé l’équipage et les Marines, a rapporté le groupe.

“L’attaque de ce matin est la dernière d’une série d’attaques de plus en plus violentes contre les navires de Sea Shepherd au cours du mois dernier”, a déclaré l’agence dans son communiqué. “Les assaillants ont lancé des cocktails Molotov, des couteaux, marteaux, fusées éclairantes, bouteilles de carburant et autres projectiles mortels pour les navires, leurs équipages et le personnel militaire à bord.Avant l’incident d’aujourd’hui, il n’y avait pas eu de blessés graves.

Sea Shepherd travaille en étroite collaboration avec les autorités mexicaines dans les opérations de retrait des filets, mais les pêcheurs osent de plus en plus affronter les Marines et les membres d’équipage.

La population vaquita a été considérablement décimée par l’utilisation illégale de filets maillants pour capturer des totoaba, dont la vessie natatoire peut se vendre pour des milliers de dollars en Chine.