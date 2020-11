05/12/2020 Un homme avec un masque à Mexico ECONOMIA CENTRO AM RICA M XICO INTERNACIONAL NOTIMEX / ALEJANDRO GUZM N

MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

Le pourcentage de la population mexicaine en situation de pauvreté au travail, c’est-à-dire avec un revenu du travail inférieur à la valeur du panier alimentaire, est passé de 38,5% au troisième trimestre 2019 à 44,5% au troisième trimestre de cette année, ce qui représente une augmentation de six points de pourcentage de l’indicateur, ce qui se reflète dans 28 des 32 États du Mexique.

Selon les données du Conseil national pour l’évaluation de la politique de développement social (Coneval), entre le premier et le troisième trimestre de 2020, au milieu de la propagation de la pandémie, le revenu du travail des travailleurs mexicains s’est contracté de 12,3%, tandis que que la pauvreté du travail au cours de cette période est passée de 35,7% à 44,5%, ce qui, selon l’agence, «contraste avec la tendance croissante des revenus ces dernières années».

En fait, 12 États ont maintenu des niveaux de pauvreté au travail supérieurs à 45% en juillet, août et septembre, à savoir Chiapas, Mexico, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco , Tlaxcala et Veracruz.

Dans le cadre du Covid-19, le pouvoir d’achat des Mexicains est tombé à son plus bas niveau depuis 2017, alors que les revenus s’établissaient à 1669,31 pesos, soit environ 70 euros au taux de change actuel; après une baisse de 6,7% par rapport à l’année précédente, passant de 1 794,87 pesos mexicains (75,3 euros) à 1 675,21 pesos (70,3 euros). De même, entre le premier et le troisième trimestre, il y a eu une réduction de 12,3% du revenu du travail par habitant.

Dans le même temps, les seuils de pauvreté monétaire extrême, qui fixent la valeur monétaire du panier alimentaire, ont augmenté chaque année de 6,2% dans les zones urbaines et de 7,4% dans les zones rurales. Du premier au troisième trimestre, la valeur monétaire du seuil de pauvreté extrême par revenu dans les zones urbaines a augmenté de 2,2%, tandis que dans les zones rurales, elle a augmenté de 2,8%.

«Ce comportement dans les seuils de pauvreté, ainsi que la réduction des revenus, expliquent une partie de la baisse du pouvoir d’achat des ménages, similaire aux deux derniers trimestres de 2017», explique Coneval.

De même, les données révèlent qu’entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, un écart de revenu du travail par habitant a été observé entre la population ayant le revenu du travail le plus bas et le plus élevé. En 2019, le revenu moyen du travail des 20% de la population aux revenus les plus élevés représentait 34,3 fois les revenus des 20% de la population aux revenus les plus faibles, alors que pour la même période de 2020, il représentait 146,3 fois.

Avec tout cela, le montant des salaires de la population salariée (masse salariale) a baissé de 5,8% par rapport à 2019, passant de 203 095 millions de pesos (8 527,17 millions d’euros) à 191217,58 millions de pesos. (8 028,48 millions d’euros).