MEXICO CITY (AP) – Le sous-secrétaire Hugo López-Gatelll, porte-parole du gouvernement mexicain pour la pandémie, ne semble pas respecter les recommandations de rester à la maison qu’il donne lui-même pour contrôler la transmission du coronavirus, puisque divers médias ont publié des photos de lui sur une plage et sans masque.

Le président Andrés Manuel López Obrador a refusé de commenter la question lundi et a déclaré que López Gatell lui-même réagirait dans l’après-midi sur une situation qu’il a qualifiée de «personnelle».

“Je préfère que ce soit lui qui l’explique”, a déclaré le président, qui a soutenu le fonctionnaire et l’a décrit comme “un très bon fonctionnaire, un bon spécialiste, un professionnel” qui “s’est pleinement conformé à sa responsabilité”.

López Obrador a célébré que les fonctionnaires sont sous contrôle public, mais a rappelé qu’ils ont également des droits.

Les photos auraient été prises au large d’Oaxaca, un État dont les autorités ont également appelé les gens à rester chez eux et à porter des masques.

Ces dernières semaines et en raison des vacances de Noël, le gouvernement fédéral et López-Gatell lui-même ont appelé à la détention volontaire dans les lieux les plus contagieux, comme Mexico et sa banlieue, et ont demandé à ne pas quitter la maison si cela n’était pas indispensable. .

Interrogée sur l’attitude de López-Gatell, Claudia Sheinbaum, maire de Mexico, s’est bornée à dire que tout le monde est responsable de ses actes mais que ni elle ni personne de son équipe ne pouvait se permettre de partir en vacances.

“Avec la situation dans la ville telle qu’elle est, nous ne pourrions en aucun cas prendre de pause”, a déclaré Sheinbaum.

La capitale et sa banlieue, une zone de 20 millions d’habitants, concentrent plus de 480000 cas de COVID-19 et sont en état d’alerte du 18 décembre au 10 janvier, ce qui a entraîné la suspension des activités non essentielles .

“Ce n’est pas le moment de faire des fêtes”, soulignait alors le sous-secrétaire. “Il y aura une occasion de célébrer.”

Le fonctionnaire a recommandé l’importance de maintenir la distance sociale et de porter des masques, mais n’a pas été aussi favorable à cet élément que d’autres autorités locales, telles que Sheinbaum, qui l’utilisent toujours.

López-Gatell ne l’a utilisé en public qu’à certaines occasions et le président presque jamais, ce qui à plusieurs reprises a encouragé les critiques de certains experts qui regrettent que ces hauts responsables ne donnent pas l’exemple.

Le Mexique compte plus de 1,4 million d’infectés confirmés et au moins 127000 personnes sont décédées du COVID-19.