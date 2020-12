12/07/2020 La Puerta de Bisagra à Tolède accueille les «Ailes du Mexique». Le directeur de la Fondation Jorge Marín préconise que Tolède exploite l’art dans les espaces publics pour se ratifier comme destination de tourisme culturel POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPE TOLEDO AUTONOMIES FONDATION JORGE MARÍN

Le bon lien que le travail du sculpteur mexicain Jorge Marín ‘Alas de México’ entretient avec les habitants de Tolède et la diminution des visiteurs que la ville a accueillis ces derniers mois en raison du COVID-19 pourrait conduire à la sculpture, au lieu d’élever le vol en avril comme prévu, prolongez votre séjour.

“Toledo a fait siennes ces ailes, les a appropriées”, a déclaré Elena Catalán, directrice de la Fondation Jorge Marín, qui, en conversation avec Europa Press, a souligné que ce travail, depuis le 14 octobre dernier, a fait un “accord parfait” avec la Puerta de Bisagra, lui apportant “joie et visiteurs”.

Et, bien que n’ayant pas de décompte exact des visites ou des photos qui ont déjà joué dans les coulisses, le directeur de la Fondation salue à la fois le mouvement que les réseaux sociaux de la ville génèrent, ainsi que les différentes formes de rapprochez-vous d’eux. “Il y a même eu une femme qui les a utilisés pour demander à Dieu de mettre fin à la pandémie”, a-t-il détaillé.

“Parfois, le dialogue entre le présent et le passé est effrayant. Nous sommes à une porte historique, la noble entrée de la ville où se trouve une œuvre d’art contemporain. En plus de se marier parfaitement, les gens utilisent des ailes” Catalán a mis en évidence, qui a remarqué comment cette œuvre itinérante a une signification changeante en fonction du contexte dans lequel elle se situe.

Compte tenu du bon accueil que le travail a eu, qui a augmenté le rapprochement entre le Mexique et Tolède, la Fondation est disposée à travailler avec l’administration locale pour prolonger son séjour dans la ville, avec l’intention, en outre, de pouvoir articuler des actions qui permettent d’aller au-delà de la «simple appréciation esthétique» de la sculpture.

Par conséquent, et si la pandémie donne une trêve, la Fondation Jorge Marín entend organiser des ateliers dans les écoles, un concours de photographie, des micro-concerts avec des artistes locaux, créer des ponts de communication avec les 13 autres ailes que l’artiste expose en permanence sur différents continents. , ainsi que des tables d’éclairage pour le dialogue et la réflexion qui, entre autres, nous permettent de plonger dans les possibilités offertes par la fusion de l’art et de l’espace public, une combinaison qui «démocratise l’art».

«Je peux avoir un Van Gogh dans un entrepôt mais si personne ne le voit, c’est comme s’il n’existait pas. Il faut jouer avec les œuvres, que le public les s’approprie, sinon, c’est comme si elles étaient mortes», a déclaré Catalán, qui considère que Tolède doit valoriser les œuvres d’art urbain qu’elle abrite, comme les trois sculptures de Cristina Iglesias, celle d’Eduardo Chillida, ainsi que les œuvres d’artistes de Tolède.

«Il est essentiel de les marquer, d’augmenter leur diffusion et d’aider les gens à comprendre les œuvres de ces artistes, qui sont des références mondiales», a déclaré Catalán, qui prévoit une rencontre entre les propres studios de Marín, Iglesias et Chillida pour faire un partage de la relation qui naît entre les habitants d’une ville et une œuvre d’art lorsqu’elle conquiert l’espace public.

De la même manière, Catalán s’assure que la ville est prête à accueillir une biennale d’art contemporain, ce qui en fera une référence internationale. “Espérons que les autorités élaboreront des plans à cet égard afin que Tolède accueille davantage d’artistes contemporains qui, avec de nouvelles propositions, enrichissent l’offre culturelle de la ville, qui a un point d’ébullition et renforce ainsi son indéniable attractivité en tant que destination culturelle.”

L’ART POUR GÉNÉRER LA RÉFLEXION

Avec plus de trois décennies d’expérience dans les arts plastiques à son actif, Jorge Marín, l’un des plus grands architectes de l’art figuratif mexicain, en recherche constante de défi et loin de l’engagement conceptuel qui caractérise l’art contemporain, s’est spécialisé dans la figure humaine, êtres ailés, masques, sphères et corps qui défient constamment la gravité et l’équilibre. Ses œuvres en bronze passent par différentes dimensions, des miniatures à son incursion dans la monumentalité, a expliqué Elena Catalán.

<< En 2010, il a organisé une exposition qui se trouvait sur le Paseo de la Reforma à Mexico, en face du musée d'anthropologie, l'une des artères les plus importantes de la ville, qui a marqué un tournant pour sa carrière. Il a décidé que le spectacle jouerait dans des ailes qui ont été placées sur le sol de son atelier de fonderie et ainsi les «ailes du Mexique» ont surgi, qui sont venues pour rester. Peu de phénomènes dans l'histoire de l'art peuvent être trouvés dans lesquels vous ne pouvez pas enlever une œuvre temporaire parce que les gens et l’espace dans lequel il se trouve en a fait le leur ».

«Là, nous avons commencé à travailler sur des expositions à caractère monumental qui font le tour du monde, qui ont parcouru l’Europe, l’Asie et une partie de l’Afrique, en plus de franchir la frontière et de conquérir le territoire américain», a expliqué le directeur de la Fondation, qui met en lumière le pouvoir de l’œuvre d’art dans l’espace public pour régénérer le tissu social et transformer une société.

Ainsi, après avoir vérifié l’impact que les “ Ailes du Mexique ” ont eu auprès de la population mexicaine aux États-Unis et avec la volonté de ne pas rester uniquement dans un projet esthétique, l’artiste a décidé de se doter d’une Fondation qui vise à contribuer, comme il le raconte son directeur, pour diffuser l’art contemporain mexicain à travers le monde, en plus de faire de l’art un instrument capable d’être au service de la société et de générer des liens entre les cultures.

“Nous sommes intéressés à montrer le Mexique créatif au-delà des problèmes auxquels notre pays est confronté, la diffusion de notre culture à travers les manifestations artistiques qui se déroulent et qui nous permettent de voir une réalité artistique et humaine qui ne s’arrête pas”, a-t-il déclaré.

Pour cette raison, l’artiste travaille actuellement avec son équipe sur des projets sociaux dans lesquels les œuvres fonctionnent comme des outils pour aider les groupes et les communautés vulnérables. En tant qu’ambassadeur de l’UNICEF, il a travaillé avec les enfants de la caravane de migrants, avec les camps de réfugiés à Beyrouth et dans les différents ateliers organisés dans chaque lieu où sont présentées les expositions.

«L’installation d’œuvres d’art dans des lieux présentant divers problèmes sociaux nous a permis de contribuer à la régénération du tissu social car les gens s’approprient les œuvres et les prennent comme référence», a souligné Catalán.

De même, et avec l’immigration comme drapeau, la Fondation Jorge Marín a l’intention de parcourir différentes côtes européennes avec un corps sculptural qui représente un radeau cassé avec quatre membres d’équipage, pour imiter le chemin que les migrants empruntent lorsqu’ils veulent atteindre l’Europe.

«Nous voulons susciter une réflexion et bien qu’il s’agisse d’un projet très préliminaire, nous voulons rendre hommage à tous ceux qui n’ont pas pu y arriver», a conclu le directeur de la Fondation Jorge Marín.