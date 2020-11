Leo Heras a réussi un doublé avec un retrait au neuvième pour éviter un sans-coup sûr des Sultans de Monterrey, qui ont blanchi les Aguilas de Mexicali 3-0 jeudi pour assurer la troisième place à l’issue du premier tour de la saison. Ligue mexicaine du Pacifique.

Luis Gamez (2-0) a lancé six brillantes manches blanches pour remporter le match, a donné deux marches et a orné son travail avec quatre fans. Édgar González a suivi avec un tacle parfait et Jeff Johnson a terminé le match avec deux manches au cours desquelles il n’a abandonné que le coup sûr de Heras. La défaite est allée à David Reyes (1-3) après avoir accordé deux touchés et quatre coups sûrs en six manches.

Alberto Carreón a frappé un home run en solo et José Amador a conduit dans une course avec une mouche sacrifiée pour les Sultans.

À Obregón, les Cañeros de Los Mochis ont mis fin à une séquence de 15 défaites consécutives avec une attaque explosive qui comprenait cinq circuits et battait les Yaquis 16-10.

Quel que soit le résultat, ni les Cañeros n’ont pu abandonner la dernière position du classement du premier tour, ni les Yaquis ne perdent la raison.

Darick Hall avait une fiche de 4-2 avec deux circuits et cinq points produits, Leandro Casto avait une fiche de 5-2 avec deux circuits et quatre points produits, et Juan Uriarte était 5 en 3 avec un circuit de deux points produits pour mener l’attaque furieuse de Los Angeles. Cañeros.

Darel Torres (1-2) a abandonné un et un troisième sans permettre de points pour marquer la victoire, tandis que l’inverse est allé au record de José Albertos (0-1), secoué avec neuf touchés et sept coups sûrs en seulement deux manches.

À Jalisco, les Charros ont déclenché une attaque de 25 coups en route vers une victoire écrasante 19-10 sur les Mayos de Navojoa.

Japhet Amador est resté en feu et est allé 4-1 avec un circuit et quatre points produits, Dariel Álvarez est allé 4-3 avec un double et trois points produits et Amadeo Zazueta a eu trois coups sûrs et trois points produits. En outre, Carlos Figueroa a également approuvé deux coups sûrs avec deux points produits et Christian Villanueva a contribué un double RBI à deux touches pour les Charros.

Horacio Ramírez (1-0) a accordé trois touchés et six coups sûrs en cinq manches et a profité de l’offensive de ses coéquipiers pour remporter le match. La défaite est revenue à Raúl Carrillo (1-4), puni de 10 scores et neuf coups sûrs en 2 1/3 manches.

À Mazatlán, Carlos Morales a réalisé un bon départ et les Venados ont battu les Naranjeros de Hermosillo 3-1.

Morales (2-0) a complété six manches d’une manche et six coups sûrs pour enregistrer la victoire, tandis que José Cerda (0-1) a pris la perte après avoir accordé un point et deux coups sûrs en deux manches.

Héctor Mora avait une fiche de 4-2 avec un double et un RBI, Edson García avait un doublé de RBI d’un de plus et Ramón Ríos a frappé 3-1 avec un RBI et deux points marqués pour apporter tout le nécessaire à l’offensive de Venados.

A Guasave, le duel programmé entre les Tomateros de Culiacán et les Algodoneros a été suspendu en raison de la pluie et ne sera pas reporté car il s’agit du dernier jour du premier tour.

Les Yaquis ont atteint l’équateur du championnat à la première place avec une note de 21-8 et ont obtenu 10 points, tandis que les Naranjeros ont terminé deuxième avec un record de 15-11 et 9 points, suivis des Sultanes (14-12 et 8 points) , Tomateros (15-13 et 7 points), Algodoneros (14-13 et 6 unités), Charros (15-14 et 5,5 points), Venados (14-14 et 5 unités), Águilas (13-16 et 4 , 5 points), Mayos (10-19 et 4 unités) et Cañeros (9-20 et 3,5 points).

___

DOMINICAIN

Les Águilas Cibaeñas ont organisé une attaque de six touchés dans le sixième chapitre et ont battu les Estrellas Orientales 9-7 dans le seul match de la journée dans la Ligue dominicaine de baseball professionnel.

Juan Carlos Pérez a frappé un circuit chargé de bases lors de l’attaque finale de la sixième manche et a terminé la soirée avec cinq points produits pour être la figure de proue en attaque pour les vainqueurs. Robel García, Isaias Tejeda et Ronny Rodríguez ont chacun fourni des remorqueurs pour les Eagles.

Le releveur Daury Torrez (1-0) a retiré un chapitre blanc pour remporter la victoire, tandis que l’inverse est allé au record de Norge Ruiz (0-1), puni de trois touchés et trois coups sûrs en seulement un tiers de manche.