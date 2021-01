30/12/2019 Fichier photo de EZLN POLITICA EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Le mouvement politique mexicain Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) a annoncé une tournée dans différents pays européens qui débutera en 2021, et qui devrait se poursuivre sur les autres continents, quelques jours seulement après la polémique avec le président Andrés Manuel López Obrador, pour le projet Mayan Train.

Par une déclaration, il a expliqué qu’au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre, une délégation composée du Conseil national des autochtones (CNI), du Front des peuples pour la défense de l’eau et de la terre de Morelos, Puebla et Tlaxcala et l’EZLN se rendront sur le continent européen.

Ce voyage aura lieu avec l’intention de “tenir des rencontres, des dialogues, des échanges d’idées, d’expériences, d’analyses et d’évaluations entre ceux d’entre nous qui sont engagés, de conceptions différentes et dans différents domaines, dans la lutte pour la vie”.

Selon le texte, au cours des derniers mois, le mouvement a établi des contacts avec divers mouvements et associations en Espagne, Allemagne, Grèce, Norvège, Portugal, Allemagne, France, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, entre autres.

Le document publié, signé par le commandant Pablo Contreras et le sous-commandant Moisés, et a été publié seulement deux jours après que l’EZLN a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il était prêt à “défendre la terre et mère nature, jusqu’à la mort s’il est précise “, pour s’opposer au plan qui propose d’étendre le réseau ferroviaire à travers la péninsule du Yucatan avec l’objectif d’unifier les océans Pacifique et Atlantique à travers cinq États.

Quelque chose que le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a considéré comme une menace avec “beaucoup de propagande et beaucoup de charge idéologique”, après s’être assuré que le gouvernement ne va pas prendre la terre à qui que ce soit.

Ce message de l’EZLN coïncidait avec l’anniversaire du mouvement de protestation au Chiapas, l’un des États inclus dans le projet. Pour le groupe, «seul un inconscient» peut ignorer «tous les malheurs» que ces plans apportent «pour les hommes et la nature».

Dans le communiqué publié ce 1er janvier, l’EZLN a souligné que “très peu de choses nous unissent”, en référence à d’autres mouvements sociaux et politiques, tels que ceux qu’elle envisage de rencontrer lors de cette tournée, et c’est “celui que nous faisons nôtre”. douleurs de la terre, violence contre les femmes, racisme, militarisme, exploitation, dépossession, destruction de la nature, “entre autres.

Face à cela, ils sont unis par “l’engagement de lutter, partout et à toute heure – chacun dans son domaine – contre ce système jusqu’à ce qu’il soit complètement détruit. La survie de l’humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas. , nous ne sommes pas à vendre et nous n’abandonnons pas. “