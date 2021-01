29 janvier 2019 – Imperial, Californie, États-Unis: Nouveau mur frontalier appliqué avec du fil accordéon le long de la frontière américano-mexicaine, Calexico et Mexicali, États-Unis dans le secteur de la patrouille frontalière El Centro. Un nouveau rapport d’avril 2019 met en évidence l’utilisation dangereuse de poursuites à grande vitesse par les agents de la patrouille frontalière pour attraper des personnes qui tentent d’entrer illégalement dans le pays. Ils entraînent souvent des blessures et parfois la mort. Ils boxent dans des véhicules en mouvement, crevent des pneus et utilisent des tactiques destinées à faire sortir les voitures de la route. Le nombre de personnes blessées dans les poursuites a bondi de 42% au cours des deux années de mandat du président américain Donald Trump. (Gary Coronado / Los Angeles Times / Polaris)

MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Le ministre des Affaires étrangères du Mexique, Marcelo Ebrard, a célébré certaines des mesures que le président des États-Unis, Joe Biden, a signées en matière d’immigration, quelques heures après sa prise de fonction ce mercredi, en particulier celle qui a à voir avec la fin de la construction du mur frontalier entre les deux pays.

“Le Mexique se félicite de la fin de la construction du mur, de l’initiative d’immigration en faveur de la DACA et d’une voie vers la double citoyenneté”, a écrit le ministre Ebrard sur son compte Twitter.

“Comme le président, Andrés Manuel López, l’a écrit il y a quelques années au président actuel, Joe Biden, des ponts ouvrent la voie à la coopération et à la compréhension”, a-t-il ajouté.

DACA, pour son acronyme en anglais, est Deferred Action for Childhood Arrivals, une mesure que l’ancien président Donald Trump a cherché à renverser et avec laquelle il vise à protéger légalement les mineurs qui sont arrivés irrégulièrement aux États-Unis et donc éviter l’expulsion.

Bien que cette loi, lancée en 2012 sous l’administration Brack Obama, n’envisage pas les moyens pour ces jeunes d’accéder à la citoyenneté, elle le fait pour obtenir un permis de séjour et de travail dans le pays, et même des bourses et des crédits pour payer des études de enseignement supérieur.

Au cours de ses premières heures à la présidence du bureau ovale, le président Biden a signé une douzaine de décrets, dont beaucoup ont abrogé des lois antérieures promulguées par son prédécesseur au pouvoir, Donald Trump.

Parmi eux, la paralysie de la construction du mur avec le Mexique, l’une des initiatives les plus vantées de Trump, qui est même allé jusqu’à assurer que ce serait son voisin du sud qui serait en charge de payer ledit mur.

À son tour, la nouvelle administration a annoncé la suspension des expulsions pour les 100 prochains jours et la fin du programme controversé “ Stay in Mexico ”, avec lequel le gouvernement de Donald Trump a contraint des dizaines de milliers de demandeurs d’asile à rester. le pays voisin attend de recevoir une approbation des tribunaux américains.

Le “ séjour au Mexique ”, qui a commencé en Californie et s’est étendu à la frontière Texas-Mexique au début de 2019, a laissé plus de 60000 personnes bloquées dans les villes frontalières mexicaines, dont beaucoup ont dû faire face à des situations. de pauvreté et d’insécurité, ont mis en garde les ONG.

Une mesure qui n’a pas seulement touché les citoyens mexicains, mais aussi d’autres pays de la région. On estime que plus de 20 000 migrants d’Amérique centrale ont été transférés de la ville texane d’El Paso à Ciudad Juárez, la grande majorité d’entre eux étant inconnus.