Les révélations choquantes de Mhoni Vidente pour cette semaine Le voyant le plus aimé des Hispaniques prédit que la romance entre Belinda et Christian Nodal se terminera bientôt, Il y aura aussi de bonnes nouvelles pour les compatriotes

Attendez! Le psychique et clairvoyant cubain Mhoni Vidente, exclusivement pour les lecteurs de Mundo Hispánico, prédit que la romance entre Belinda et Christian Nodal se terminera bientôt, en outre, elle assure qu’il y aura de bonnes nouvelles pour les compatriotes.

Le voyant le plus aimé des Hispaniques, après avoir exprimé « Viva México! », Dans le cadre de l’Independence Day, a commenté que les signes qui porteront toute la chance sont le Bélier, le Lion et la Balance, tandis que les nombres magiques Ils sont 04, 21 et 35.

Parmi les cartes de tarot qui domineront cette semaine, l’une d’elles est Temperance, qui vous dit que l’archange Michael descendra en Californie, en Arizona et au Texas.

« Cette lettre me dit que l’Archange Michael aidera ces personnes en matière d’incendies, de problèmes de migration et de racisme », a déclaré Mhoni Vidente.

Le psychique et clairvoyant cubain a assuré que chaque fois que quelque chose de très mauvais vous arrive, alors quelque chose de très bon viendra.

«Cette lettre me dit donc que dans un proche avenir, l’État de Californie, l’État d’Arizona et l’État du Texas vont briller sur les questions d’une meilleure sécurité, de la lutte contre le racisme, d’aider les immigrants et d’aider à résoudre les problèmes de progrès. économique ».

Une fois de plus, le médium le plus aimé des Hispaniques a insisté sur l’idée qu’après que quelque chose de très mauvais se produise, comme les incendies qui ont ravagé plusieurs États américains, quelque chose de très bon arrivera.

« Surtout les paysans, en particulier les gens d’Amérique latine qui vivent dans ces endroits. »

Et Belinda et Christian Nodal? Calmez-vous, continuez à lire, car à la page suivante, Mhoni Seer présente la lettre de l’étoile.