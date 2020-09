Mhoni Vidente partage avec les lecteurs de Mundo Hispánico, en exclusivité, ses prédictions pour cette semaine Le psychique et clairvoyant cubain assure que septembre sera « le pire mois » pour Donald Trump également, prédit que la famille Rivera s’habillera à nouveau en deuil

D’énormes révélations! Le psychique le plus aimé des Hispaniques, Mhoni Vidente, a assuré en exclusivité aux lecteurs de Mundo Hispánico que septembre sera « le pire mois » pour Donald Trump, président des États-Unis, en plus de prédire que la famille Rivera s’habillera à nouveau. en deuil.

Sans attendre longtemps, le psychique et clairvoyant cubain a partagé que les signes qui porteront chance toute la semaine sont le Taureau, la Vierge et les Poissons, et que les nombres magiques sont 08, 22 et 31.

Parmi les cartes de tarot qui vont dominer ces jours-ci, l’une d’elles est La Estrella, qui indique à Mhoni Vidente que quelque chose de très bon va enfin se passer aux États-Unis, en Amérique latine et même dans le monde entier.

« On va pouvoir sortir de cette pandémie, le vaccin sortira tôt, je vous l’avais déjà dit, aux Etats-Unis, fin octobre ou début novembre. »

Le psychique et clairvoyant cubain a partagé que le meilleur de tout cela pour les résidents des États-Unis est que leurs enfants retournent à l’école et que les hommes et les femmes reprennent leur travail.

« Nous allons commencer à mener une vie normale, à prendre soin de nous-mêmes, mais nous allons commencer à décoller cette année de terreur que nous avons subie, cette pandémie diabolique qui a été mise en place, elle n’a pas été créée, elle a été mise en place par quelqu’un pour blesser des êtres humains. »

En outre, Mhoni a révélé que la lettre de La Estrella lui dit que de très bonnes choses arrivent pour l’être humain, pour les États-Unis, pour le Mexique et pour le monde entier.

«Cette compétition totale pour obtenir le vaccin à l’avance se déroule dans tous les pays. Les États-Unis vont l’avoir entre les mains et ils pourront avancer ».

Et Donald Trump et la famille Rivera? Continuez à lire, cela devient de plus en plus intéressant.