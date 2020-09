Mhoni Vidente n’a rien sauvé dans ses prédictions de cette semaine Le psychique et clairvoyant cubain, exclusivement pour Mundo Hispánico, prédit une bonne nouvelle pour les compatriotes et la réforme de l’immigration Comme si cela ne suffisait pas, il dit que septembre sera « le mois de la fin et du début »

Le médium le plus aimé des Hispaniques, Mhoni Vidente, exclusivement pour les lecteurs de Mundo Hispánico, partage ses prédictions pour cette semaine, où rien n’a été sauvé, et prédit une bonne nouvelle pour les compatriotes et la réforme de l’immigration.

Immédiatement, le psychique et clairvoyant cubain a déclaré que les signes qui porteront chance tout ce mois-ci sont le Bélier, la Vierge et le Capricorne, tandis que les nombres magiques sont 04, 27 et 23.

Avec un visage sérieux, Mhoni Vidente a exprimé ce qui suit: «Aujourd’hui, c’est le premier jour de septembre, le neuvième mois. Souvenez-vous que Dieu, dans sa puissance infinie, donne à la femme neuf mois de grossesse et le bébé naît et les vrais nombres vont de zéro à neuf et les autres sont combinés ».

Le voyant le plus aimé des Hispaniques a déclaré que septembre est « le mois de la fin et du début » et de « l’obscurité, mais en même temps de la lumière ».

« C’est pourquoi tout se passe ce mois-ci: ouragans, tremblements de terre, attaques, révolutions, indépendance, des choses très étranges bougent dans les énergies au neuvième mois. »

En revanche, Mhoni Vidente dit que dans la carte du Tarot, la carte à neuf, celle de l’Ermite, lui dit que septembre sera un mois très sombre avec des manifestations, des problèmes météorologiques, des ouragans, des tremblements de terre, des attaques contre des personnes de pouvoir, des coups d’État en Amérique latine et les changements politiques.

« Cette lettre me dit que c’est le vieil homme qui marche lentement dans l’obscurité complète d’une grotte avec une lumière, une lampe de poche », a déclaré le psychique et clairvoyant cubain.

Aussi, il a assuré que cette lumière indique que nous pourrons avancer: « Ce sera un mois complètement fort, qui va être le plus fort de toute l’année, le neuvième mois, le mois de septembre. »

Ensuite, il présenterait la Lettre de l’Empereur, où il commentait la réforme de l’immigration …