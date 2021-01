Sarai Machic, 8 ans, dans sa classe à la Miami Community Charter School. (.)

La situation avec COVID 19 dans le sud de la Floride n’est pas bonne. La courbe continue de monter. Ce jeudi 2153 nouveaux cas ont été confirmés, pour un total de plus de 352 mille personnes infectées dans le comté depuis la déclaration de la pandémie, et 14 nouveaux décès totalisant 4 644 décès. Bien que le pic ait eu lieu en été, depuis novembre, la situation s’est aggravée.

Cela n’implique pas que la société ferme. Les commerces sont toujours ouverts, les restaurants, les bars et même les discothèques sont ouverts. Le tourisme est le bienvenu. Avec certaines restrictions, telles que la demande d’utilisation de masques et la distance sociale. Mais Miami est ouverte.

Et comme cela ne pouvait pas être une exception, les classes sont toujours debout. Après une fin d’année compliquée, avec des classes virtuelles, les écoles ont rouvert en personne. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres régions du pays, à Miami-Dade, les cours sont ouverts à tous.

“Nous avons été conseillés par des experts en santé publique. Nous avons constitué un comité d’experts en médecine pédiatrique et en immunologie. Nous sommes entre de bonnes mains et cela a abouti à une série de protocoles qui laissent très peu de place au doute»Alberto Carvalho, le surintendant des écoles de Miami-Dade, a expliqué à la télévision nationale.

Le protocole comprend les étapes suivantes:

«Nous nous habituons à être toujours à l’intérieur de la salle de classe. Avant, nous allions jouer dans la cour, mais maintenant tout est dans la même classe (…) c’est encore plus divertissant que d’être à la maison », Je disais Infobae Emma, ​​cinq ans.

“La seule chose qui a vraiment changé, c’est que nous devons porter le masque, mais j’y suis habitué maintenant”a ajouté Ethan, sept ans, de l’école élémentaire Coconut Grove.

Les enfants portent des masques, maintiennent une distance sociale et réalisent toutes les activités dans leur classe.

«La vérité est qu’étudier à la maison n’a pas fonctionné pour moi. Je n’ai jamais pensé que j’allais dire ça, mais j’ai manqué de venir en classe et maintenant je l’apprécie davantage»Reflète Jason, qui est au collège à l’Institute for International Studies, une école à charte de Little Havana.

Chaque fois qu’un enfant ou un employé de l’école se présente malade, une mise en quarantaine immédiate de toute la classe est requise.

«Ma fille est à l’école maternelle. Parce qu’ils sont si jeunes, ils n’interagissent qu’avec les enfants de leur classe. Ils n’ont qu’un seul enseignant, il y avait donc peu d’opportunités dans lesquelles il était en contact avec quelqu’un qui s’est avéré positif plus tard. Mais dans les classes supérieures, quand ils changent leurs camarades de classe pour différentes activités, il arrive plus souvent qu’ils doivent rester à la maison pendant quelques jours parce que quelqu’un dans la classe a le virus », a-t-il déclaré Infobae Amalia Cuevas, une mère colombienne qui vit dans la région de Coconut Grove.

«Le plus gros problème que j’ai vu est avec l’après-scolaire (les parents peuvent opter pour un programme après l’école pour venir les chercher à 18 h). C’est là qu’ils interagissent avec les enfants de plusieurs niveaux, et quelqu’un va toujours l’attraper. J’ai donc décidé d’aller en classe et de rentrer tôt à la maison. Jusqu’à présent, une seule fois nous est arrivé qu’il a dû rester en quarantaine»A expliqué Paula Romero, mère d’une fillette de sept ans à l’école primaire Pinecrest.

Si un élève ou un enseignant malade est signalé, toute la classe est mise en quarantaine. Mais les cas sont rares.

“Ma plus grande crainte est qu’à un moment donné, ils fermeront à nouveau. J’ai un petit enfant et un adolescent. Les mois passés à la maison ont été terribles pour eux deux. Le petit ne pouvait pas se concentrer sur les cours virtuels, et le plus âgé devenait déprimé sans voir des amis, sans socialiserr », a assuré Tomás Beaver, père d’un garçon de cinq ans et d’un garçon de 16 ans.

Les écoles privées ont chacune leur propre protocole, qui suit les bases de ce qui est établi par le système public et inclut d’autres possibilités, telles que des filtres à air spéciaux ou des lampes UV pour désinfecter les salles de classe.

Si la situation avec le virus reste préoccupante, le consensus semble être que les écoles devraient rester ouvertes. Les parents qui ne sont pas à l’aise d’envoyer leurs enfants en classe ont la possibilité d’opter volontairement pour un système virtuel.

