WASHINGTON – Dans son podcast officiel, le porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, Michael Caputo, parle souvent de façon rhapsodique de ses nouveaux collègues de la bureaucratie fédérale. «J’apprends des personnes les plus incroyables que j’aie jamais rencontrées», a déclaré Caputo à l’ouverture d’un épisode récent. «Je ne sais pas comment exprimer ma chance», a-t-il poursuivi. «Je parle à des experts et des génies.»

C’était loin du Caputo qui, depuis son compte privé sur les réseaux sociaux, a diffusé en direct pendant le week-end un avertissement aux partisans du président Trump de se préparer aux violences post-électorales. «Si vous portez des armes à feu, achetez des munitions, mesdames et messieurs, car ce sera difficile à obtenir», a-t-il déclaré, selon des propos rapportés pour la première fois par le New York Times.

Associé de longue date de Trump, Caputo a été embauché pour gérer les communications au HHS en avril. Alex Azar, le chef du HHS, s’était affronté avec d’autres membres du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche et utilisait les médias pour présenter sa propre réponse à la pandémie sous un jour plus favorable.

L’ancien responsable de la campagne Trump, Michael Caputo, arrive pour être interrogé par les membres du personnel de la commission du renseignement du Sénat en 2018 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Pendant ce temps, les Centers for Disease Control and Prevention se frottaient aux restrictions de la Maison Blanche sur ce que ses hauts fonctionnaires pouvaient dire.

Caputo devait aligner HHS sur Trump, en utilisant les méthodes combatives qu’il avait apprises au fil des ans en tant qu’agent politique. Disciple de Roger Stone, le «sale filou» nixonien, Caputo a travaillé pour Oliver North, le géant russe de l’énergie Gazprom et, plus récemment, Trump, rejoignant sa campagne présidentielle alors que peu prenaient cette campagne au sérieux.

«Si je devais me présenter aux élections, mes squelettes viendraient danser du placard dans un bidon», a déclaré Caputo pour un profil 2016 de son journal local, le Buffalo News.

Caputo n’a pas duré longtemps dans l’équipe Trump: les moqueries de Corey Lewandowski, qui venait d’être destitué en tant que directeur de campagne de Trump, ont conduit au propre départ de Caputo. Pourtant, il est resté indéfectiblement fidèle à son ancien patron. Cela a été particulièrement le cas lors de l’enquête sur l’ingérence électorale russe menée par l’avocat spécial Robert Mueller.

L’histoire continue

Compte tenu de ses propres relations en Russie (il y avait vécu et travaillé dans les années 1990), Caputo lui-même est devenu une figure mineure de l’enquête. Il a admis qu’être interrogé par l’équipe de Mueller était «un peu effrayant», mais lorsque Mueller a finalement publié son rapport, Caputo, comme Trump, l’a traité comme une exonération complète. «Tous les ennemis peuvent aller en enfer», a-t-il dit à l’époque.

Son soutien sans faille à Trump a été suivi de sa nomination au HHS. Certains rapports ont indiqué que l’embauche avait été facilitée par Daniel Scavino, l’ancien cadet de golf du président qui est maintenant l’un des meilleurs conseillers de l’aile ouest. Scavino, cependant, a déclaré à Yahoo News qu’il n’avait rien à voir avec la décision d’embaucher Caputo pour gérer les communications chez HHS.

Caputo arrive pour témoigner devant le comité du renseignement de la Chambre en juillet 2017 (Chip Somodevilla / .)

Caputo n’a aucune expérience en santé ou en médecine. Il n’a pas répondu aux multiples efforts pour le contacter par téléphone ou par courrier électronique lundi et mardi.

Ces derniers jours ont vu la réputation de Caputo s’éroder, à la suite d’un rapport Politico selon lequel lui et ses conseillers faisaient pression sur le CDC pour qu’il modifie le langage de ses études régulièrement publiées, connues sous le nom de Morbidity and Mortality Weekly Reports, afin de refléter plus étroitement les propres points de vue et impératifs de Trump.

«Rien à sortir à moins que je ne lise et n’approuve les conclusions de la CDC, la rédige et je la peaufine pour m’assurer qu’elle est juste, équilibrée et« complète »», a envoyé un courriel au directeur du CDC, Robert Redfield, de Paul Alexander, un Canadien. embauché par Caputo, chercheur en santé, qui a l’habitude de remettre en question le consensus médical.

La réputation de Caputo a encore été minée par une diatribe Facebook Live dimanche dans laquelle il a accusé les scientifiques du gouvernement de «sédition» et prédit des violences après les élections de novembre. Il a également déclaré que «sa santé mentale avait définitivement échoué». Et il a dit qu’il n’aimait pas être seul à Washington à cause des «ombres au plafond de mon appartement».

La vidéo a été enregistrée depuis le porche de sa maison à East Aurora, New York. À un moment donné, quelqu’un semble crier quelque chose à Caputo depuis une voiture qui passe. «Ils arrivent», dit Caputo devant la caméra. « Être prêt. Être prêt. » Il dit ensuite aux gens d’écouter les Grateful Dead.

Apparemment conscient que la marée tournait contre lui, Caputo a supprimé son compte Twitter personnel lundi, peu de temps après que Yahoo News ait posé des questions sur les messages incendiaires qu’il publiait régulièrement.

Celles-ci comprenaient des appels à l’application de la loi à utiliser du gaz contre des manifestants qui protestaient contre un meurtre policier à Lancaster, en Pennsylvanie. D’autres tweets ont insulté les critiques et se sont moqués des dirigeants démocrates. Il a également accusé le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et son colistier, Kamala Harris, d’être des «anti-vaxxers» parce qu’ils ont mis en doute la rapidité avec laquelle Trump a promis de livrer un vaccin contre le coronavirus.

Caputo se prépare à témoigner devant la commission du renseignement de la Chambre en 2017 dans le cadre de son enquête sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016. (Shutterstock)

Caputo a « aimé » un tweet qui disait « Cardi B ain’t even hot » et un autre qui semblait se moquer de la façon dont les homosexuels parlaient.

Un autre tweet que Caputo avait supprimé plus tôt décrivait comment, selon lui, «des millions de Chinois sucent le sang de chauves-souris enragées comme apéritif et mangent le cul de fourmiliers».

Le sort de Caputo est emblématique d’un défi qui a traqué Trump depuis le tout début de son administration. Il a promis de «drainer le marais» de Washington en faisant appel à des étrangers du secteur privé qui appliqueraient leur expertise commerciale au gouvernement fédéral. Mais sensibles aux critiques, de nombreux dirigeants d’entreprise se sont tenus à distance de l’administration Trump. Pendant ce temps, de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement ont fui un président tenu de les considérer comme des membres d’un «État profond».

Selon les critiques, cela laisse à Trump peu de recours en temps de crise, ce qui le conduit à s’appuyer sur des députés d’arrière-ban non testés. Lundi a vu s’intensifier les appels à la démission de Louis DeJoy, le ministre des Postes. DeJoy a rejoint l’administration Trump peu après Caputo. Tout comme Caputo, il n’a aucune expérience dans l’agence à laquelle il a été affecté. Et, comme Caputo également, il a été accusé d’utiliser son bureau pour exercer une pression politique sur le fonctionnement du gouvernement fédéral.

Lundi soir, la sénatrice Patty Murray, D-Wash., A semblé devenir le premier membre de cette chambre à demander le licenciement de Caputo, l’accusant de répandre de la «désinformation» et des «théories du complot».

Dans ce qui doit être une réprimande cinglante, le Buffalo News a fait écho à cette affirmation. « Nous approuvons généralement que l’ouest de New York ait une voix influente à Washington », a déclaré un éditorial du journal, « mais celui de Michael Caputo n’est plus nécessaire. »

Caputo a tenté de contrôler lui-même les dégâts, disant à Weijia Jiang de CBS News lundi soir qu’il ne souffrait pas de dépression mentale.

La Maison Blanche, cependant, est restée silencieuse sur son avenir, un porte-parole refusant de dire officiellement si Trump avait conservé la confiance en Caputo. HHS a également refusé de commenter l’avenir de Caputo.

