Cet Atlético Nacional 2021 a lancé un nouveau projet sportif avec l’aide de Alexandre Guimarães, qui en Amérique était champion et savait comment construire une équipe à la hauteur des demandes des fans.

Avec son arrivée au sein de l’équipe Paisa, Guimaraes a commencé à constituer une liste conforme aux besoins sportifs de l’institution, C’est pourquoi de Nacional ils ont annoncé l’arrivée du milieu de terrain colombo-néerlandais Michael Chacón Ibargüen, né à Palmyre mais avec une carrière de footballeur établie aux Pays-Bas.

Chacón Ibargüen est passé par les équipes mineures des Pays-Bas. À 26 ans, il jouait déjà pour: SC Heerenveen, Le FC Dordrecht et le plus récent était le FC Emmen où, selon MARCA Claro, il a ajouté 101 matchs.

Le joueur, selon les médias spécialisés, a une bonne passe de premier ordre et du talent pour se retrouver face à face avec le but adverse aux attaquants.

Depuis le compte Twitter de l’Atlético Nacional, le nouveau joueur a salué les supporters des “verdolagas” et a assuré “qu’il est heureux de jouer pour le plus grand club de Colombie”.

Après avoir terminé une saison de plus de football professionnel colombien dans sa version atypique 2020, dans laquelle il n’y avait qu’un seul champion dans l’année, la division majeure de football colombien (Dimayor) a présenté les résultats du tirage au sort officiel des matchs du tournoi. 2021-I.

Bien que le club champion de la BetPlay Cup 2020 n’ait pas encore été défini, tournoi prévu de reprendre le 10 janvier 2021, le calendrier des matches de championnat est déjà défini, ce qui, comme d’habitude, reviendra à son mode semestriel, couronnant deux champions par an.

Tenant compte du fait que Cúcuta Deportivo a perdu sa reconnaissance sportive par le ministère des Sports et que Dimayor l’a exclu des compétitions de première division en Colombie, le tournoi s’est retrouvé avec 19 clubs, c’est pourquoi il y aura neuf matchs par date et un club se reposera chacun au fur et à mesure que la journée avance.

Après la consécration d’América de Cali comme championne 2020 et la définition des clubs participants aux compétitions de Conmebol, le début de la saison 2021 aura des matchs exceptionnels parmi lesquels: Atlético Nacional contre Independiente Santa Fe et Junior de Barranquilla Vs. Deportivo Independiente Medellín.

L’équipe qui devra attendre encore une date pour faire ses débuts sera Águilas Doradas. Le club Rionegro se reposera le premier rendez-vous.

Les matchs de la première journée de football de première division en Colombie en 2021 se joueront comme suit:

Tolima Sports – Une fois Caldas

Alliance pétrolière – Deportivo Pereira

Junior de Barranquilla – Deportivo Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga – Boyacá Chicó

Deportivo Pasto – La Equidad

Atlético Nacional – Indépendant Santa Fe

Boyacá Patriotas – Amérique de Cali

Deportivo Cali – Jaguares de Córdoba

Millonarios FC – Envigado FC

Tout comme le tirage au sort de la ligue de première division a eu lieu, le calendrier de la ligue de promotion, également connu sous le nom de tournoi Dimayor BetPlay, a également été établi.

Le champion de la première édition du tournoi BetPlay est l’Atlético Huila, un club qui affrontera le champion de la finale lors d’une grande finale.

Au cas où le champion serait à nouveau Huila, il sera promu directement en première division

et l’autre quota de promotion sera défini lors d’un match éliminatoire, en tenant compte des positions de reclassement de la deuxième division.

