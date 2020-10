15 minutes. Michael Skakel, le parent du clan Kennedy, condamné en 2002 pour un meurtre commis en 1975 et qui plus d’une décennie plus tard a réussi à faire annuler son procès et sa libération n’aura pas à faire face à une deuxième procédure judiciaire, a confirmé cela Bureau du procureur du Connecticut vendredi.

C’est le dernier épisode de cette affaire complexe qui a retenu l’attention des médias américains pendant des décennies. Il tourne autour du meurtre en 1975 d’une jeune fille de 15 ans, qui a été battue avec un club de golf dans le Connecticut.

A Skakel, voisin et cousin des Kennedy, Il a été accusé de sa mort et reconnu coupable près de trois décennies plus tard, en 2002. Cependant, la peine a été annulée par le plus haut tribunal du Connecticut en 2013.

Vendredi, les procureurs ont annoncé que Skakel, 60 ans, ne ferait pas l’objet d’un deuxième procès. En outre, ils ont admis qu’il serait impossible de poursuivre à nouveau l’accusé, car de nombreux témoins dans l’affaire sont déjà décédés.

Meurtre de Martha Moxley

L’année dernière, la Cour suprême des États-Unis a rejeté les tentatives des procureurs de relancer l’affaire. De plus, ce vendredi, le bureau du procureur du Connecticut a mis fin au long processus précisément à l’occasion du 45e anniversaire du meurtre de la victime, Martha Moxley.

Moxley a reçu plusieurs coups à la tête avec un club de golf d’une telle force que l’arme du crime s’est cassée, et l’un des morceaux de la poignée a été utilisé pour la poignarder dans le cou.

Les enquêteurs ont mis 25 ans pour inculper Skakel pour manque de preuves, mais l’ont déclaré coupable en 2002 après un procès de trois semaines.

Les nouveaux avocats qu’il a embauchés après la condamnation ont fait valoir que le défendeur n’a pas reçu de défense appropriée, ce qu’un tribunal du Connecticut a accepté en 2013.

Michael Skakel, neveu de Robert et Ethel Kennedy, avait 15 ans lorsque sa voisine Martha Moxley (du même âge) a été retrouvée battue à mort dans le jardin de sa maison à Greenwich, une ville connue pour son niveau de vie élevé.