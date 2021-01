Les logos d’Oracle, Microsoft et Salesforce, trois des principaux membres de l’initiative VCI

Les entreprises technologiques Microsoft, Salesforce et Oracle ainsi que la prestigieuse Mayo Clinic aux États-Unis mènent des efforts pour développer un passeport numérique pour accréditer la vaccination contre le COVID-19 dans le monde, Selon un communiqué publié ce jeudi par l’organisation Vaccination Credential Initiative (VCI, ou Initiative for a Vaccination Credential), créée à cet effet.

Cette coalition d’entreprises espère que les gouvernements, les compagnies aériennes et d’autres entités commencent bientôt à exiger des gens une preuve de leur vaccination, et donc de leur immunité, contre le nouveau coronavirus qui, depuis la fin de 2019, frappe le monde comme une pandémie.

L’initiative VCI est basée sur le développement de la technologie pour crypter une copie numérique des informations d’identification de vaccination d’une personne, afin qu’il puisse être sauvegardé ultérieurement dans n’importe quel portefeuille virtuel de votre choix, comme Appel Wallet et Google Pay, entre autres.

Pour cela, la plate-forme ouverte SMART Health Cards et les normes W3C et HL7 FHIR seront utilisées, afin que les organisations qui administrent des vaccins dans le monde entier puissent rendre les données de vaccination facilement accessibles. Ensuite, ceux-ci seront disponibles pour les personnes qui en ont besoin.

La prestigieuse clinique Mayo aux États-Unis est également membre de la coalition cherchant à développer le passeport immunitaire numérique (REUTERS / Bing Guan)

“Ce processus doit être aussi simple que la banque à domicile”, a expliqué Mike Sicilia, PDG de l’unité commerciale mondiale d’Oracle, à BusinessWire.

Dans le cas où une personne ne possède pas de smartphone, Il est prévu que Cette copie numérique cryptée peut être imprimée sur papier et comprend un code QR pour les autorités compétentes.

“Le but du VCI est de responsabiliser les individus en leur donnant un accès numérique à leurs dossiers de vaccination”, a expliqué Paul Meyer, PDG de The Commons Project, membre de la coalition, dans un communiqué cité par CNBC.

Meyer pense que cette technologie permettra aux gens de retourner à leur travail et à leurs écoles, leur permettant de voyager librement. “Cela leur permettra de reprendre vie, tout en protégeant la confidentialité de leurs informations personnelles”, Je considère.

Microsoft, Salesforce et Oracle sont parmi les principales entreprises de la coalition, qui comprend également CARIN Alliance, Cerner, Change Healthcare, The Commons Project Foundation, Epic, Evernorth, la Mayo Clinic, MITRE, Oracle et Safe Health, entre autres.

Les espoirs du monde reposent sur une poignée de vaccins contre le COVID-19 qui ont réussi à être approuvés en urgence et sont administrés dans différents pays du monde (REUTERS / Sergey Pivovarov)

Salesforce, société américaine dédiée aux logiciels et aux développements dans le «cloud» sur Internet, a été l’une des dernières à rejoindre le VCI avec une annonce faite ce jeudi.

«Salesforce est fier de rejoindre le VCI et d’aider les organisations à modifier facilement et en toute sécurité tous les aspects du cycle de vie de la gestion de la vaccination, tout en s’intégrant aux offres des autres membres de la coalition, qui nous permettra de revenir à la vie publique “la société a noté.

Les membres de la coalition conviennent qu’il y a un besoin urgent Registre mondial et numérique fiable, traçable, vérifiable et universellement reconnu pour permettre aux gens de revenir à la normale.

Une longue pandémie et un signe d’espoir

Selon le suivi effectué par l’Université Johns Hopkins, aux États-Unis, à ce jour, 92 782 477 infections et 1 986,36 décès ont été enregistrés dans le monde à cause du COVID-19, la maladie qui produit le nouveau coronavirus qui est apparu en Chine en Chine. 2019.

Les espoirs sont maintenant une poignée de vaccins qui ont réussi à être approuvés en urgence et qui sont déjà utilisés dans des campagnes de vaccination massives dans de nombreux pays du monde, dont ceux développés par les laboratoires américains Pfizer et Moderna, le britannique Astrazeneca et le russe Centro Gamaleya.

