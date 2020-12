Photos: Présidence du Mexique – ..

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, et le président élu américain, Joe Biden, ont tenu leur première conversation téléphonique ce samedi, où ils ont abordé, selon un communiqué de l’équipe du prochain président des États-Unis, les questions de migration, d’endiguement. de la pandémie Covid-19, coopération bilatérale et revitalisation des économies d’Amérique du Nord.

Joe Biden a apprécié les félicitations que López Obrador lui a envoyées pAu moyen d’une lettre, il a promis de “construire une relation solide avec le Mexique”; Il a également souligné la nécessité de “revitaliser” la coopération entre les deux nations.

«Le président élu a remercié le président López Obrador pour ses félicitations et a exprimé son engagement à bâtir avec le Mexique une relation solide fondée sur le respect de l’état de droit et la promotion de valeurs communes. Le président élu a souligné la nécessité de revitaliser la coopération entre les États-Unis et le Mexique pour assurer une migration sûre et ordonnée, contenir le COVID-19, revitaliser les économies d’Amérique du Nord et sécuriser notre frontière communedit la déclaration.

(Photo: Twitter / @ lopezobrador_)

Le président élu américain a également souligné qu’il s’agissait d’un désir partagé de s’attaquer aux causes profondes de la migration au Salvador, au Guatemala, au Honduras et dans le sud du Mexique, a déclaré un communiqué du bureau de Biden.

«Les deux dirigeants ont souligné le désir partagé de s’attaquer aux causes profondes de la migration en El Salvador, au Guatemala, au Honduras et dans le sud du Mexique, pour bâtir un avenir plus riche en opportunités et en sécurité dans la région. Ils ont discuté de la collaboration sur une nouvelle approche de la migration régionale qui offre des alternatives au voyage dangereux aux États-Unis ».

Lors de la première conversation téléphonique entre López Obrador et Biden, Le prochain président américain s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec le Mexique et d’autres partenaires régionaux au cours des premiers mois de son administration pour construire l’infrastructure et les capacités régionales et frontalières nécessaires, afin de faciliter une nouvelle approche ordonnée et humaine de la migration qui respecte les normes internationales relatives au traitement des demandes d’asile.

APPEL AMLO AU BIDEON 19/12/2020 (Photo: Twitter / @ m_ebrard)

«Le président élu a réitéré qu’il réaffirmait les engagements qu’il avait pris pendant la campagne et avait indiqué qu’il aurait besoin de temps et de ressources pour s’acquitter efficacement de ces engagements. Il s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec le Mexique et d’autres partenaires régionaux, notamment la société civile, le secteur privé, les organisations internationales et les gouvernements, au cours des premiers mois de son administration, construire l’infrastructure et les capacités régionales et frontalières nécessaires pour faciliter une nouvelle approche ordonnée et humaine de la migration qui respecte les normes internationales relatives au traitement des demandes d’asile. Les deux dirigeants ont convenu qu’eux et leurs équipes seraient en contact », conclut le communiqué.

L’un des problèmes brûlants de la relation bilatérale concerne les flux migratoires vers les États-Unis, après que le président Donald Trump a pris des mesures sévères, comme l’expulsion de migrants par avion ou le fait de forcer les demandeurs d’asile à attendre sur le territoire mexicain la réponse des tribunaux américains.

De son côté, le président mexicain a écrit samedi sur leur compte Twitter qu’ils avaient exprimé leur engagement à travailler ensemble pour le bien-être des deux pays.

(Capture d’écran: Twitter)

Pendant ce temps, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré que la conversation avait été «cordiale».

“Il y aura une coopération bilatérale étendue et une très bonne relation entre les présidents du Mexique et des États-Unis. Bonne nouvelle !!! », a écrit Ebrard sur son compte Twitter. “Bientôt, une nouvelle étape commencera dans la relation bilatérale”, a-t-il ajouté.

López Obrador a publiquement félicité Biden mardi dernier pour sa victoire aux élections aux États-Unis, mettant fin à une attente qui a agacé les alliés démocrates, un jour après que le collège électoral ait officiellement certifié les résultats des élections.

Dans une lettre adressée au président élu des États-Unis, le président mexicain lui a souhaité bonne chance pendant son administration et a exprimé sa confiance que la relation bilatérale est guidée par les principes de non-intervention et de respect de la souveraineté.

PLUS SUR CE SUJET:

“Nous réaffirmons notre engagement à travailler ensemble”: AMLO et Joe Biden ont tenu leur premier appel téléphonique