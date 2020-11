(Photo: Ambassade des États-Unis au Mexique)

Après la projection de Triomphe de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine ce samedi, le processus électoral dans ce pays est entré dans la phase suivante, la transition gouvernementale, malgré les allégations non fondées jusqu’à présent du président actuel, Donald Trump.

Des dirigeants mondiaux, à quelques exceptions près, certains aussi importants que celui du président de Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a félicité Biden pour son succès aux urnes. La voie du changement de gouvernement avancera dans les semaines à venir, pour culminer le 20 janvier avec l’inauguration de l’ancien vice-président démocrate.

Dans ces circonstances, Biden, en tant que candidat d’abord aux élections primaires de son parti, puis en tant que candidat officiel aux élections générales, a clairement exprimé sa position sur différentes questions liées au Mexique, bien qu’il ne se soit jamais adressé directement à l’administration López Obrador. Voici une brève revue.

Le mur frontalier

La construction d’un mur frontalier, le drapeau de l’administration Trump, cessera d’avoir effet sous le gouvernement Biden (Photo: José Luis González / .)

Si Trump a fait le construction du mur à la frontière du Mexique et des États-Unis l’un de ses drapeaux lors des élections de 2016, et a utilisé la question au cours des quatre dernières années pour agiter sa base avec des positions que les critiques qualifient de xénophobes, Biden a été son opposé, avec une position radicalement différente.

Le président désormais élu des États-Unis était catégorique en juin dernier. “Pas un pied de plus (30,48 centimètres) de mur ne sera construit pendant mon administration”, A promis Biden lors de la conférence annuelle de l’Association nationale des journalistes afro-américains et de l’Association nationale des journalistes hispaniques.

“Je vais m’assurer nous avons une protection à la frontière, mais elle reposera sur l’utilisation d’une technologie de pointe pour traiter tous les points d’entrée. C’est là que tout le mal est », a-t-il ajouté. Mais l’ancien vice-président sous l’administration de Barack Obama (2009-2017) est allé encore plus loin.

Demandé ce qu’il ferait avec la confiscation des terres le long de la frontière afin de construire le mur supposé, Biden a été précis: “Nous mettrons fin à cela.”. “C’est fini. C’est fait. Final. Nous ne le faisons pas. Nous retirerons les poursuites. Nous sommes sortis. Nous n’allons plus confisquer de terres », a-t-il ajouté.

Politique de séparation familiale et d’immigration

Biden a promis une approche radicalement différente de celle de Trump sur les questions d’immigration (Photo: José Luis González / .)

L’une des politiques les plus critiquées de l’administration Trump a été le programme d’immigration radicale, qui a mis en œuvre une «tolérance zéro» avec ceux qui arrivent à la frontière des États-Unis. Cela a provoqué, entre autres situations telles que la création de camps spéciaux pour les migrants et les réfugiés, que les mineurs ont été séparés de leurs familles.

Selon les tribunaux américains, il y a 545 enfants qui ont été séparés de leur famille par des agents des frontières entre 2017 et 2018 avec qui les avocats de la défense de l’immigration n’ont pas pu communiquer et où l’on ne sait pas où ils se trouvent.

La campagne Biden, pour sa part, a promis fin octobre la création d’un groupe de travail spécial pour réunir ces mineurs avec leurs familles. De plus, sur le site officiel du président élu, il promet que Au cours des 100 premiers jours de son administration, il «renversera immédiatement les politiques cruelles et insensées de l’administration Trump qui séparent les parents de leurs enfants à notre frontière.».

Biden a promis de rétablir les protections juridiques pour les soi-disant «rêveurs» (Photo: Michael Reynolds / .)

Ceci comprend “mettre fin aux poursuites contre les parents pour des violations mineures de l’immigration comme tactique d’intimidation, et accordera la priorité à la réunification des enfants qui sont toujours séparés de leur famille.

Au cours de la campagne, Biden a également promis d’augmenter les ressources humanitaires à la frontière et d’encourager les initiatives public-privé; tterminer par une détention prolongée et réinvestir dans un programme de gestion de cas; mettre fin à la soi-disant urgence nationale qui détourne des fonds fédéraux du ministère de la Défense pour construire un mur; entre autres.

Dans cette section, Biden a également promis, comme à plusieurs reprises ces derniers mois, de rétablir la protection des soi-disant «rêveurs»Des jeunes qui sont arrivés très jeunes aux États-Unis, amenés par leurs parents migrants, et qui ne connaissent pas d’autre vie que celle de ce pays, une politique établie à l’époque d’Obama qui a été renversée par Trump.

Environnement et commerce

La campagne pour l’énergie propre et le développement durable sera l’une des politiques antagonistes du gouvernement de Biden et d’AMLO (Photo: Amit Dave / .)

Sur le plan environnemental, Biden a également été très clair. “L’urgence climatique nous présente une énorme opportunité pour la région de sauter d’un développement sale au profit des technologies du futur. Les investissements dans les énergies propres et les infrastructures durables apporteront un boom de l’innovation dans l’hémisphère », dit-il sur son site officiel.

La stratégie est antagoniste à celui de López Obrador, qui a promu des entreprises publiques telles que Petróleos Mexicanos (Pemex) et la Commission fédérale de l’électricité (CFE) au lieu de l’entrée d’entreprises d’énergie propre dans le pays, en plus de stimuler l’utilisation du charbon.

Biden propose «un cadre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre; de nouvelles normes pour l’industrie verte, l’exploitation minière et le tourisme; de gros investissements dans les technologies d’énergie propre ». Finalement, propose un réseau énergétique intégré du Mexique à l’Amérique centrale et à la Colombie, alimenté par un pourcentage de plus en plus élevé d’énergie propre.

Le T-MEC est l’une des rares réalisations de l’administration Trump que Biden a reconnue comme telle et qui se poursuivra sous sa présidence (Photo: Shutterstock)

Concernant le commerce, Biden a accepté dans un passé récent que le nouvel accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC), qui a remplacé l’ALENA (Accord de libre échange Nord-Americain), c’est mieux, mais “ce n’est pas idéal”, bien qu’il l’ait soutenu en raison des “améliorations” que les mouvements ouvriers et progressistes ont obtenus, selon des déclarations au Washington Post d’un porte-parole officiel de l’ancien vice-président.

«En tant que président, je veillerai à ce que les défenseurs du mouvement syndical et environnemental soient à la table et que aucun accord supplémentaire n’est signé tant que nous n’avons pas obtenu de gros investissements pour les travailleurs et les communautés“Américains, a-t-il ajouté.

Lors de sa visite au Mexique en septembre 2013, Biden, alors vice-président des États-Unis, a assuré que «c’était fantastique d’être» dans le pays voisin au sud. «Du Canada à la pointe de l’Argentine, il n’y a aucune raison pour que l’hémisphère ne soit pas la plus grande puissance économique du monde au XXIe siècle. Mais cela n’arrivera pas sans le Mexique “dit-il à l’époque.

