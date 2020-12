Michel-Ange Nicolau

Depuis 1977, il n’y a pas de nouvelles de Michel-Ange Nicolau. C’était un prêtre salésien qui avait commencé à servir dans le groupe Montoneros. La dictature militaire l’a kidnappé et l’a fait disparaître. Il avait 36 ​​ans. Pico, La Pampa, est né en général. C’était un enseignant et un militant syndical. Il a participé au mouvement malliniste et à la jeunesse universitaire péroniste et pour ceux qui le connaissaient, il était un érudit en théologie, un homme sensible et solidaire plein de convictions.

Son histoire est récupérée par Miguel Ángel Nicolau, le chemin: du salésien à Montonero, un documentaire qui couvre la vie et l’activisme de ce prêtre salésien à travers une série de témoignages. Le film a été conçu et produit par Gustavo Gamboa et joué avec Valeria galliso et Patricio carroggio. Gamboa est un ancien élève de l’école de San José, où il a fait sa connaissance lorsqu’il était jeune garçon.

Nicolau a été ordonné prêtre à San Nicolás en 1973. Pendant ces années, il étudiait également la psychologie à l’Université nationale de Rosario, une discipline qu’il a fusionnée dans son travail social. Il a également enseigné à l’école Don Bosco de San Nicolás et à l’école salésienne San José de Rosario, et a participé à l’activité syndicale de l’Association des professeurs de l’enseignement privé (AEDEP) et de l’Union des travailleurs de la Education de Rosario (Sinter).

Avec le coup d’État de 1976 qui vient de se produire, il a vu la chute de plusieurs jeunes hommes de l’UES qui faisaient partie de son groupe. Cela l’a beaucoup affecté et il a décidé de quitter l’école de San José et a demandé une licence ecclésiastique pour un an. Depuis, il a approfondi son militantisme universitaire et de quartier lié à la jeunesse universitaire péroniste (JUP) et à Montoneros. Jusqu’en octobre 1976, il a été kidnappé par un gang du répresseur Agustin Feced dans la pension où il résidait.

Certains témoignages le situent détenu au centre clandestin des services d’information de l’ancien quartier général de la police en janvier 1977 à Rosario. On estime que pendant la dictature, entre 1 500 et 2 000 détenus y sont passés, dont beaucoup sont toujours portés disparus. «Pour moi, son histoire est celle de l’engagement d’un prêtre qui a choisi les pauvres. Nicolau a pris une option politique, sachant qu’avec la pastorale, il ne pouvait pas modifier les structures sociales », dit Gamboa.

«L’important était de raconter cette histoire, sa vie et son projet politique et social. Je pense qu’il est temps de revoir et de relever ces militants quelque peu oubliés, pour que les jeunes générations sachent qu’il y avait des enseignants et des prêtres engagés auprès des pauvres qui ont disparu », conclut-il. Le documentaire peut être vu ici.

